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В рекламе прокладок показали кровь вместо синей жидкости

23 Октября 2017 Sostav.ru 38 0 Production Бизнес Компании Креатив Рекламные кампании ТВ-реклама Тренды
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В Великобритании компания Essity, предоставляющая гигиенические товары и товары для здоровья, впервые выпустила рекламу прокладок, в которой синюю жидкость заменили на красную, пишет Sostav.ru.


Компания провела исследование, согласно которому 74% людей не пугает вид крови в рекламе, и они не имеют ничего против более реалистичных роликов о менструации.

Видеореклама, в которой показывают принимающую душ женщину, по ноге которой стекает кровь, вышла в рамках кампании #bloodnormal («Кровь – это нормально»). 


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