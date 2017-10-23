В рекламе прокладок показали кровь вместо синей жидкости

В Великобритании компания Essity, предоставляющая гигиенические товары и товары для здоровья, впервые выпустила рекламу прокладок, в которой синюю жидкость заменили на красную, пишет Sostav.ru.





Компания провела исследование, согласно которому 74% людей не пугает вид крови в рекламе, и они не имеют ничего против более реалистичных роликов о менструации.

Видеореклама, в которой показывают принимающую душ женщину, по ноге которой стекает кровь, вышла в рамках кампании #bloodnormal («Кровь – это нормально»).