В поездах Минск-Гомель появилась медиатека с бесплатными фильмами для пассажиров

Белорусская железная дорога перед Новым годом предложила пассажирам поезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ производства ЗАО «Штадлер Минск», который курсирует по маршруту Минск—Гомель—Минск, новую услугу — бесплатный доступ к мультимедийному контенту.

Чтобы получить доступ к контенту, пассажиру достаточно иметь личный ноутбук, планшет или смартфон, и по Wi-Fi подключиться к медиасерверу media.rw.by, сообщает газета "Танспортный вестник".

Контент медиатеки — 384 фильма, большинство из которых посвящены Новому году, чтобы у пассажиров сложилось впечатление поездки на новогоднем экспрессе, комментирует начальник пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги Андрей Кашко. С поставщиком услуги достигнута договоренность о том, что медиатека будет периодически обновляться, в том числе с учетом мнения пассажиров.

Помимо фильмов и сериалов, в соответствующем разделе можно узнать новости Белорусской железной дороги, подробную информацию об оказываемых услугах, правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также посмотреть презентационные видеоролики о магистрали. Можно также слушать любимую музыку, смотреть музыкальные клипы и треки, наслаждаться чтением электронных книг, в том числе в аудиоварианте.

Новый мультимедийный ресурс в современном поезде появился как результат анкетирования пассажиров. Сегодня пока еще не на всем пути следования состава есть уверенный доступ к интернету. Созданная же в поезде сеть Wi-Fi обеспечивает надежный доступ к внутреннему медиаресурсу. БЖД не исключает, что в дальнейшем новый сервис найдет прописку и в других современных поездах.