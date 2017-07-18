В Одноклассниках появились счетчики просмотров публикаций

Социальная сеть Одноклассники открыла пользователям количество просмотров личных постов.





Ранее в ОК запустили счетчики просмотров для групп – данные по темам групп видны только их администрации.

Все счетчики просмотров пока доступны только в веб-версии социальной сети. Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. Тем не менее в статистике учитываются просмотры со всех платформ. В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и пр.



