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В Одноклассниках появились счетчики просмотров публикаций

18 Июля 2017 marketing.by 84 0 Компании Технологии
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Социальная сеть Одноклассники открыла пользователям количество просмотров личных постов.

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Ранее в ОК запустили счетчики просмотров для групп – данные по темам групп видны только их администрации.

Все счетчики просмотров пока доступны только в веб-версии социальной сети. Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. Тем не менее в статистике учитываются просмотры со всех платформ. В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и пр.

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