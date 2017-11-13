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В ноябре запускается новая волна «Омнибуса» МАСМИ

13 Ноября 2017 92 0 Исследования
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Омнибус – это исследование, в котором принимают участие несколько заказчиков. Каждый из участников оплачивает только свою часть анкеты, что дает возможность экономить маркетинговый бюджет (стоимость одного вопроса в Омнибусе МАСМИ от 180 USD, без НДС), а данные получать на республиканской выборке.

По результатам Омнибуса МАСМИ Вы получите аналитический отчет по интересующим Вас вопросам, а также анализ этих вопросов по социально-демографическому блоку (который предоставляется нашим клиентам бесплатно). Например, расчет индекса лояльности покупателей NPS (Net Promoter Score, что дословно можно перевести как «чистый индекс промоутеров») и анализ преимуществ/недостатков марки и ее ближайших конкурентов обойдется в 650 USD. 

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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОМНИБУС

Территория исследования - г. Минск, областные центры: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, большие (100 000+), средние (более 50 000) и малые (менее 50 000) города.

Выборка – пропорциональная, является репрезентативной городскому населению Республики Беларусь по полу и возрасту.

Размер выборки – 1000 интервью.

Единица выборки – мужчина/женщина в возрасте от 18 до 64 лет, постоянно проживающие в городе опроса.

Вы можете добавить в анкету проекта Омнибус любые интересующие вашу компанию вопросы. Мы будем рады помочь Вам сформулировать их. Для участия в исследовании, пожалуйста, не позднее 20 ноября года присылайте свои вопросы (или заявки).

Руководитель проекта: Ольга Цема o.tsema@masmi.by

  

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