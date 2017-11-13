В ноябре запускается новая волна «Омнибуса» МАСМИ

Омнибус – это исследование, в котором принимают участие несколько заказчиков. Каждый из участников оплачивает только свою часть анкеты, что дает возможность экономить маркетинговый бюджет (стоимость одного вопроса в Омнибусе МАСМИ от 180 USD, без НДС), а данные получать на республиканской выборке.

По результатам Омнибуса МАСМИ Вы получите аналитический отчет по интересующим Вас вопросам, а также анализ этих вопросов по социально-демографическому блоку (который предоставляется нашим клиентам бесплатно). Например, расчет индекса лояльности покупателей NPS (Net Promoter Score, что дословно можно перевести как «чистый индекс промоутеров») и анализ преимуществ/недостатков марки и ее ближайших конкурентов обойдется в 650 USD.



