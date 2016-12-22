В Научной библиотеке БНТУ открывается бесплатный коворкинг "КБ-16"

22 декабря в научной библиотеке БНТУ (ул. Якуба Коласа, 16) откроется коворкинг «КБ-16», созданный при поддержке резидента Парка высоких технологий Syberry, сообщает kaktutzhit.by.
В коворкинге «КБ-16» есть кресла, столы, большое количество рабочих мест, бесплатный вайфай, аудио- и видеооборудование. В общем, как в обычных коворкингах, только компьютер нужно нести свой, но зато здесь почти бесплатный вход: посидеть и поработать в «КБ-16» можно, если у вас есть читательский билет Научной библиотеки БНТУ. Если его пока нет, то стать читателем БНТУ может любой желающий за 10 минут и 1 рубль 20 копеек. Для сравнения: во многих минских коворкингах, где вам выделяют стул, кресло и вайфай, абонемент на 20 рабочих дней может стоить 200 рублей (и это еще не предел).
В день открытия у «КБ-16» запустится свой сайт, где можно будет забронировать зону работы и время. А пока уточняющие вопросы можно задавать в группе Научной библиотеки.
Открытие пройдет 22 декабря в 18 часов, там обещают «Неторжественную студенческую вечеринку-открытие» с воркшопом «Красочная химия» проекта «Наука вне себя», вход бесплатный.
Режим работы коворкинга такой: по будням – с 9 до 20 часов, в субботу – с 9 до 16.45, воскресенье – выходной.
В день открытия у «КБ-16» запустится свой сайт, где можно будет забронировать зону работы и время. А пока уточняющие вопросы можно задавать в группе Научной библиотеки.
Открытие пройдет 22 декабря в 18 часов, там обещают «Неторжественную студенческую вечеринку-открытие» с воркшопом «Красочная химия» проекта «Наука вне себя», вход бесплатный.
Режим работы коворкинга такой: по будням – с 9 до 20 часов, в субботу – с 9 до 16.45, воскресенье – выходной.