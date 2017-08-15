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В Минске пройдет первый кинопоказ для владельцев собак и их питомцев

15 Августа 2017 marketing.by 9 0 Нестандарт
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18 августа в креативном хабе «Корпус 8» пройдет кинопоказ фильма «Собачья жизнь», куда можно будет прийти с собакой (или котом, кроликом, питоном и попугаем, если ваши животные любят прогулки). Начало - в 21.00.

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Показ организован проектом OkiDog, направленным на создание в Минске dog friendly инфраструктуры. Вход на мероприятие свободный – необходима только предварительная регистрация, чтобы всем гостям было комфортно. Организаторы обещают сюрпризы для хозяев и их питомцев, теплую атмосферу и, конечно, уйму позитивных эмоций. 

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«Мы хотим показать, что при правильном подходе собаку не обязательно оставлять дома, питомца можно брать с собой – и в кафе, и в кино, и на прогулку по городу при условии наличия определенной культуры как у владельцев собак, так и у «бессобачных» горожан», – говорит Игорь Поникарчик, один из активистов OkiDog и хозяин очаровательного лабрадора Мака. 

В рамках dog friendly-кампании проект OkiDog инициировал появление в Минске заведений, куда с собаками можно – пока это «Зерно», «Свободы, 4» и SURF COFFEE. Также прошла серия встреч с кинологами, которые делились с собачниками секретами правильного воспитания, здорового питания и других полезных для владельцев собак вещах. Параллельно OkiDog занимается созданием в минских парках инфраструктуры для чистого выгула – установкой табличек с правилами чистой прогулки и специальных урн. 

Следить за новостями проекта и мероприятиями можно в Facebook: https://www.facebook.com/OkiDogMinsk/ 

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