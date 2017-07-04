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В Минске открылся еще один сервис доставки еды

4 Июля 2017 87 0 Бизнес
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Новый сервис  под названием 6vkusov насчитывает уже более 30 заведений, в том числе «Планета Суши», ChiXX, TGI FRIDAYS, CALABRIA, Шикари, WOK.BY, gruzin.by и многие другие. 

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Главная особенность данного сервиса заключается в разработанной специально для клиентов системе бонусных баллов. Получить заветные баллы можно так: за регистрацию на сайте пользователю зачисляется 500 баллов, за оставленный отзыв – 100, за подписки в соцсетях – по 50 за каждую, за приглашение друга – 200, за заказ еды через сервис – в зависимости от суммы заказа. Следить за накопленной суммой бонусов можно в личном кабинете пользователя. 

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