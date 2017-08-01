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В Минске digital-бармен научит всех желающих готовить коктейли прямо в гипермаркетах

1 Августа 2017 107 0 Вирусный маркетинг Нестандарт Ритейл
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В ближайшее время компания Pernod Ricard, алкогольный импортер и дистрибьютор, представит в ряде минских гипермаркетов инновационные точки продаж, предназначение которых заключается в том, чтобы помочь потребителям закупить все необходимое и предоставить пошаговый рецепт для приготовления того или иного коктейля в домашних условиях.

Беларусь стала первой страной в мире, где запустится подобный проект, хотя идея лежит на поверхности, а механика очень проста. Человек, находясь в торговом зале (список гипермаркетов найдете ниже), активирует приложение и делится с ним своими предпочтениями: прежде всего, на каком алкоголе он хочет приготовить коктейль, а также — каким коктейль должен быть по вкусу (сладким, кислым или острым, освежающим или согревающим). И тут же получает рецепт, соответствующий его пожеланиям. При этом любой рецепт можно пересчитать, в зависимости от объема бутылки.

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Количество предлагаемых коктейлей — 45. В основном, это классические и хорошо знакомые всем напитки, включая «Космополитен», «Куба Либре», «Мохито» и другие хиты. Однако есть и небанальные рецепты, в том числе, авторские. Их список далеко не окончательный: приложение будет накапливать статистику по предпочтениям, и после ее анализа список может быть скорректирован.

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Что касается изначальной коктейльной карты, ее разрабатывали опытные бармены, которые предусмотрели две вещи. Первая — все 45 рецептов крайне просты в приготовлении даже для неподготовленного любителя. Вторая — все ингредиенты для любого из этих коктейлей можно купить в магазине, где установлен конструктор.

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После получения рецепта коктейля (а в нем содержится и пошаговый метод приготовления выбранного напитка), им можно распорядиться несколькими способами. Отправить себе на почту, распечатать на чековом принтере либо сделать и то, и другое. И если алкогольные напитки стоят на стенде прямо у конструктора, то за различными лимонами, сиропами и водами придется идти в другие отделы гипермаркета — распечатка рецепта в этом плане особенно удобна.

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Что же касается отправки рецепта себе на почту, то при выборе этой опции можно заодно подписаться и на рассылку новостей, чтобы регулярно получать рецепты новых напитков, анонсы мастер-классов и других мероприятий. К примеру, на эту осень запланирован бесплатный мастер-класс по домашней миксологии — на него будут приглашены все желающие.

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Интерфейс конструктора интуитивно понятен и прост, но, тем не менее, по пятницам и субботам возле него будут находиться промоутеры — привлекать людей, помогать им с выбором и рассказывать о плюсах приготовления коктейлей в домашних условиях.

Конструктор будет установлен в следующих магазинах:

  • «Корона Замок» на пр. Победителей, 65;
  • «Green City» на ул. Притыцкого, 156;
  • «Гиппо» на пр. Рокоссовского, 2.

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