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В Лондоне откроются полностью роботизированные магазины Amazon Go

8 Февраля 2017 marketing.by 99 0 Бизнес Технологии Тренды
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По информации издания The Times, онлайн-ритейлер Amazon ищет торговые площадки в центре Лондона, чтобы запустить сеть «супермаркетов будущего» без касс и кассиров.


В декабре 2016 года компания Джеффа Безоса объявила о скором открытии первого продуктового магазина Amazon Go в Сиэтле. Если информация британского издания подтвердится, вскоре автоматизированные супермаркеты появятся и в английской столице.

Для того, чтобы попасть в торговый зал Amazon Go, нужно установить специальное приложение и привязать к нему свой аккаунт на «Амазоне». Далее в ход вступают многочисленные сенсоры, технологии машинного обучения и распознавания образов. В магазине нет ни кассиров, ни касс: покупатель берёт всё, что ему нужно — и просто уходит, а система автоматически списывает необходимую сумму с его счёта.

Также ранее сообщалось, что за 2016 год Amazon внедрила в производство 15 000 роботов без сокращения сотрудников. К тому же, штат сотрудников вырос почти на 50%. Хуже дела обстоят в Китае, где роботы решительно вытесняют людей с заводов и фабрик.

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