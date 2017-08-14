В Голливуде появился билборд из 43 тысяч эротических сцен в кино

В честь своего 18-летия сайт MrSkin.com разместил в Голливуде билборд с кадрами из 43 тысяч эротических сцен в кино, сообщает dtf.ru.





Проект MrSkin.com вот уже 18 лет собирает в одном месте и каталогизирует эротические сцены со звёздами кино. Если пользователю нужно найти все фильмы, где актриса Холли Берри показала грудь, лучшего ресурса для этих целей не найти.

Чтобы отпраздновать своё «совершеннолетие», MrSkin разместил на углу Голливудского бульвара билборд, на котором в неразборчивый коллаж соединенны кадры из 43 412 сцен, собранных ресурсом за время его существования.

На текущий момент у сайта 9 миллионов уникальных пользователей в месяц, а годовая подписка на его контент стоит 72 доллара (около 4300 рублей). За время своего существования проект успел стать феноменом массовой культуры — например, его упоминают герои комедии «Немножко беременна».

MrSkin уже давно перестал быть просто подборкой роликов и кадров из фильмов. На сайте, например, выходят регулярные выпуски новостей, во время которых ведущая постепенно раздевается.





Как отмечает The Hollywood Reporter, самый ранний фильм с эротической сценой, добавленный на сайт — это «Экстаз» 1933 года.





А рекорд по количеству обнажённых сцен удерживают Сьюзен Сарандон (15) и Анджелина Джоли (14). Последними на сайт были добавлены эпизод из сериала GLOW — с обнажённой звездой «Сообщества» Элисон Бри.

По словам создателей MrSkin, голливудским студиям нравится идея этого проекта. Некоторые продюсеры даже сами присылали на сайт свои фильмы с помеченными эротическими сценами.

Самым популярном эпизодом на сайте является фрагмент из сериала «Настоящий детектив» с участием актрисы Александры Даддарио, чем она даже хвасталась в Твиттере, посвятив эпизод «всем мужчинам, которые её когда-либо отвергли».





В 2014 году авторы MrSkin запустили сайт MrMan, где были собраны сцены с обнажёнными мужчинами, но проект провалился. Авторы ожидали интерес от женщин, однако на сайт в основном заходили мужчины-гомосексуалы.