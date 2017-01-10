В Германии откроется дом престарелых для маркетологов и рекламистов

Некоторое время назад германские компании, работающие в области маркетинга и рекламы, стали получать красочные проспекты с описанием удивительной инициативы – дома престарелых для маркетологов и рекламистов. Однако при более близком знакомстве с идеей обнаружилась интрига.







В брошюрах расписываются все преимущества проекта: современные удобства, комфорт, а главное – соответствие всех решений взыскательному вкусу людей, смыслящих в дизайне и креативе. Возможность профессионального общения тоже важна, ведь, как уверяют авторы брошюры, эта прослойка привыкла жить своей жизнью и говорить на своеобразном профессиональном языке. Поэтому они будут защищены от грубого и мало что смыслящего в творчестве окружающего мира.

Будущий рай для пожилых служителей маркетинга и рекламы собираются назвать Silver Oak Residency, уверяя, что так называется аналогичное заведение в Дании, послужившее образцом. Открытие чудесного дома-отеля планируется в феврале 2017 года в Штутгарте – по крайней мере, так утверждается в письмах, разосланных в германские компании.

Как сетует один из адресатов, это явно акция партизанского маркетинга – в конце писем предлагается связаться с агентством Betriebskultur, где непременно помогут получить возможность проживать в таком сказочном месте.

Учитывая, что это агентство специализируется как раз на b2b-коммуникациях, кампания выглядит очень остроумной. Хотя некоторые немецкие профессионалы грустно вздыхают и надеются, что подобная инициатива станет явью – уж больно хороша идея.