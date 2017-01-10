Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

В Германии откроется дом престарелых для маркетологов и рекламистов

10 Января 2017 marketing.by 109 0 Компании Креатив Нестандарт
Поделиться

Некоторое время назад германские компании, работающие в области маркетинга и рекламы, стали получать красочные проспекты с описанием удивительной инициативы – дома престарелых для маркетологов и рекламистов. Однако при более близком знакомстве с идеей обнаружилась интрига.

8057b7ac3ca68a6886c841db4704f299444a7f23.JPG.jpg

В брошюрах расписываются все преимущества проекта: современные удобства, комфорт, а главное – соответствие всех решений взыскательному вкусу людей, смыслящих в дизайне и креативе. Возможность профессионального общения тоже важна, ведь, как уверяют авторы брошюры, эта прослойка привыкла жить своей жизнью и говорить на своеобразном профессиональном языке. Поэтому они будут защищены от грубого и мало что смыслящего в творчестве окружающего мира.

Будущий рай для пожилых служителей маркетинга и рекламы собираются назвать Silver Oak Residency, уверяя, что так называется аналогичное заведение в Дании, послужившее образцом. Открытие чудесного дома-отеля планируется в феврале 2017 года в Штутгарте – по крайней мере, так утверждается в письмах, разосланных в германские компании.

Как сетует один из адресатов, это явно акция партизанского маркетинга – в конце писем предлагается связаться с агентством Betriebskultur, где непременно помогут получить возможность проживать в таком сказочном месте.

Учитывая, что это агентство специализируется как раз на b2b-коммуникациях, кампания выглядит очень остроумной. Хотя некоторые немецкие профессионалы грустно вздыхают и надеются, что подобная инициатива станет явью – уж больно хороша идея.

Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
«Заходите — поговорим». Новогодний ролик marketing.by
Калядная фотагісторыя marketing.by: як рэкламісты сталі калядоўшчыкамі
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Yahoo сменит название после продажи Verizon
Поднимем бокалы с молоком: «Молочный Мир» и чемпион мира по метанию молота поздравили с Новым годом
«Савушкин продукт» планирует исследовать, действительно ли потребителям нужна «мова» на упаковке