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В Британии запретят рекламу, закрепляющую гендерные стереотипы

19 Июля 2017 marketing.by 32 0 Компании Нестандарт
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Регулятор запретит рекламу, которая увековечивает гендерные стереотипы, включая и стереотипное изображение мужчин, не способных выполнить простые задачи по дому.

Новые правила ASA будут касаться рекламы, демонстрирующей активности как специфичные лишь для одного гендера, а также рекламы, высмеивающей людей за то, что они выходят за рамки гендерных стереотипов. Доклад регулятора отмечает, что «новые стандарты не призваны забанить все формы гендерных стереотипов», но стандарт будет применяться к рекламе с проблематичными стереотипами, которые «потенциально могут нанести вред». 

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К какому типу регулятор отнес: 

  • рекламу, где члены семьи мусорят, а уборка лежит полностью на женщине
  • реклама, которая предполагает, «что особая активность не подходит для мальчиков, потому что ассоциируется с девочками и наоборот»
  • реклама, на которой мужчины пытаются и не могут выполнить простые задачи по дому

Доклад назвал шесть типов гендерных стереотипов в рекламе, включая «занятия или позиции», «поведение», которое ассоциируется с одним гендером, а также высмеивание людей за поведение, которые выходит за рамки стереотипов. Сексуализация и объективизация также были включены в эти шесть типов.  

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