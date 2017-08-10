В Беларуси заработал первый маркетплейс с товарами и услугами для домашних питомцев ZOOQI.by

В июне в байнете начал работу необычный для СНГ стартап ZOOQI.by. Это первый в Беларуси маркетплейс, специализирующийся на продаже товаров и услуг только для домашних питомцев. Сегодня к ресурсу подключены 119 магазинов, ветклиник, салонов красоты и питомников из Беларуси. Параллельно белорусской версии заработал российский сайт ZOOQI.ru.







Идея проекта родилась в стенах офиса белорусской it-компании Kakadu DEV в начале 2016 года.

По общедоступной статистике ZOOQI попал в 10% стартапов доживающих до стадии коммерческого запуска. Пользователи из Беларуси и России в июне 2017-го начали полноценно пользоваться сервисом и делать заказы. На низком старте релиз в Польше (ZOOQI.pl) и Казахстане.

За месяц работы и рекламы в РБ (контекст, SMM в ВК, fb, OK и Instagram) было получено и обработано более 200 заказов.

Глобальная цель проекта – обеспечить комфорт и удобство владельцам домашних питомцев.

- Частая проблема у владельцев кошек, собак, хомячков и других животных – это поиск товаров, т.к. корма, наполнители, переноски, поводки, ошейники, террариумы на сайтах различных продавцов. Хозяевам домашних любимцев приходится изучать множество страниц, сравнивать цены, переключая десятки вкладок браузера, и терять свое драгоценное время.

На ZOOQI можно заказать с доставкой на дом все необходимое для своего любимца в одной корзине от любых продавцов. Корма, игрушки, одежда, амуниция, террариумы, туалеты, витамины, услуги ветврачей, салоны красоты, услуги по дрессировке, зоотакси, зоогостиницы, фотоуслуги. Если у пользователя нет питомца – он может даже его выбрать и купить себе зверушку, - поясняют свою миссию в ZOOQI.

Площадка является уникальным и единственным для СНГ маркетплейсом в данной тематике.

При разработке ZOOQI в Kakadu DEV использовали новейшие технологии web-разработки и e-commerce решения, включая свои собственные уникальные идеи:

· заказ и оплата товаров из разных магазинов в одно действие (одна корзина для товаров всех продавцов на ZOOQI);

· функция частичной оплаты заказа банковской картой: можно оплатить часть заказа картой, а для товаров от продавцов, не имеющих онлайн-платежки, заплатить наличными при доставке курьером;

· собственная рекомендательная система товаров, обученная с нуля, на базе решений matrix factorization (схожую технологию используют в своей рекомендательной системе Netflix и MovieLens);

· цены на товары такие же, как и на сайтах продавцов. Это достигнуто благодаря выгодным условиям подключения компаний-продавцов к каталогу ZOOQI;

· общая программа лояльности со всеми продавцами. Скидки и бонусы с ZOOQI не конфликтуют с действующими акциями у магазинов-партнеров;

· понятная навигация по сайту, фильтры для товаров и сравнение цен. Интерфейс каталога прошел несколько этапов тестирования конечными потребителями.

Сейчас в разработке находится вторая фундаментальная часть проекта ZOOQI – сервис для владельцев домашних животных, где они смогут ввести дневник прививок питомца, общаться, задавать вопросы и консультироваться со специалистами в данной сфере.