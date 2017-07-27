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В Беларуси запустился онлайн-сервис подбора плейлистов для звукового оформления всех видов бизнеса

27 Июля 2017 92 0 Байнет Технологии
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Онлайн-сервис «Харди Гарди» от Market Music разработан специально для бизнеса с одной целью – сделать звук главным инструментом продаж. 

Сервис Hurdy Gurdy содержит музыкальные подборки для всех видов бизнеса, созданные специалистами в области аудиомаркетинга и состоящие из треков со всего мира.

При этом об авторских правах пользователю волноваться не нужно – все юридические вопросы с правообладателями уже улажены и не требуют от клиента дополнительных отчислений. Все, что нужно для проигрывания качественной лицензионной музыки в кафе или магазине в режиме онлайн без загрузки на ПК и подключения дополнительной аппаратуры – это регистрация на сайте.

Лицензия на использование сервиса дает кафе или магазину право пользоваться всей имеющейся в медиатеке музыкой, создавать собственные подборки и плейлисты, задавать программу вещания и график трансляции в пару кликов.

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