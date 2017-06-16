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В Беларуси выпустили сувенирную открывалку в виде пивовара

16 Июня 2017 1000 0 Promo
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В Беларуси появился новый сувенирный продукт, который, наверняка, придется по вкусу как любителям пива, так и, вероятно, зарубежным туристам. Это бронзовая открывалка длиной 15 см - миниатюрная копия республиканской достопримечательности, памятника установленного в г. Речица в 2006 году.

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Автор памятника - скульптор Александр Иванович Лыщик - создал образ беларуского пивовара (пивняка) по имени Лявон.


Спустя более 10 лет по образу скульптуры и разработан сувенир, над которым  работали мастера Творческой мастерской имени Александра Лыщика. 

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Творческая команда, изготавливающая сувенир, готова к сотрудничеству с беларускими пивоварами и другими компаниями, связаться можно по адресу info@laart.net
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