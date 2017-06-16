В Беларуси выпустили сувенирную открывалку в виде пивовара

В Беларуси появился новый сувенирный продукт, который, наверняка, придется по вкусу как любителям пива, так и, вероятно, зарубежным туристам. Это бронзовая открывалка длиной 15 см - миниатюрная копия республиканской достопримечательности, памятника установленного в г. Речица в 2006 году.







Автор памятника - скульптор Александр Иванович Лыщик - создал образ беларуского пивовара (пивняка) по имени Лявон.





Спустя более 10 лет по образу скульптуры и разработан сувенир, над которым работали мастера Творческой мастерской имени Александра Лыщика.







Творческая команда, изготавливающая сувенир, готова к сотрудничеству с беларускими пивоварами и другими компаниями, связаться можно по адресу info@laart.net

Спустя более 10 лет по образу скульптуры и разработан сувенир, над которым работали мастера Творческой мастерской имени Александра Лыщика.