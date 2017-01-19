В Беларуси выпущены самые мимишные почтовые марки - с котятами

18 января 2017 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение почтовые марки с котятами. На марках изображены породы «Бенгальская», «Мейн-кун», «Скоттиш фолд», «Британская короткошерстная».



Художник Александр Митянин. Дизайн Марины Витковской. Тираж марок - по 72 тыс.Кроме того, на почте можно будет приобрести конверт с играющим котенком под названием "Первый день", разработан и особый штемпель - также с изображением котенка.