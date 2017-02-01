В Беларуси выбирают «Автомобиль 2017 года»

С 1 по 14 февраля портал AUTO.TUT.BY проводит премию «Автомобиль 2017 года». За победу в престижном конкурсе поборются 56 новинок авторынка Беларуси.

Принципиальным отличием премии «Автомобиль года» от AUTO.TUT.BY, является формирование списка номинантов. По аналогии с европейским конкурсом Car of the Year мировым World Car of the Year, в конкурсную программу белорусской премии входят только новинки ушедшего года. Интересно, что несмотря на стагнацию, на автомобильном рынке Беларуси появилось 56 новых автомобилей. Некоторые из них успели даже отметиться в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей по версии Белорусской автомобильной ассоциации.

Среди новинок превалируют кроссоверы. Модельные ряды в других классах существенно сократились. Новых моделей там раз два и обчелся. Организаторам премии пришлось объединять необъединяемое. Таким образом в конкурсной программе премии «Автомобиль 2017 года» осталось 8 классов:

«Малый и малый средний»,

«Средний»,

«Бизнес и представительский»,

«Купе и кабриолет»,

«Минивен и микроавтобус»,

«Компакт и малый SUV»,

«Средний и полноразмерный SUV»,

«Коммерческий автомобиль».





Еще одна особенность, победителя в каждой номинации премии, а затем и обладателя титула «Автомобиль года» определят ни почетное жюри или редакционный совет, а интернет-пользователи AUTO.TUT.BY. В голосовании, может принять участие любой желающий.

Само голосование пройдет в 2 этапа. В первом туре (1-9 февраля) интернет-пользователи выберут победителя в каждой из 8-ми категорий. Во втором туре (10-14 февраля) читатели выберут «Автомобиль 2017 года» из восьмерки лучших. Об итогах премии AUTO.TUT.BY расскажет 16 февраля.

Организаторы премии «Автомобиль года» предусмотрели защиту от интернет-накруток. Чтобы отдать голос пользователю потребуется авторизоваться на сайте TUT.BY, а также ввести номер мобильного телефона во всплывающем окне. Важная деталь: в каждом туре голосования интернет-пользователь сможет отдать голос только за 1 автомобиль в категории.

Проголосовать за «Автомобиль 2017 года» можно тут.

«Результаты конкурса «Автомобиль 2017 года» будут непредсказуемыми» - убежден руководитель проекта AUTO.TUT.BY Александр Демидович. «Потребительские предпочтения нельзя оценивать только фактом покупки новых автомобилей, которые в условиях Беларуси могут позволить себе считанные единицы. Премия «Автомобиль года» покажет настроение аудитории как в части ценовой категории, типа кузова и классов автомобилей в целом. Трансформироваться это настроение в спрос может как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей уже в самое ближайшее время» - утверждает Александр.

С другой стороны, очевидно, что премия «Автомобиль года» продвигает саму идею покупки нового автомобиля. Ранее эту задачу выполняла выставка «Моторшоу». Однако в последний раз, двери выставочного павильона, где автодилеры выставляли все последние новинки, открывались в далеком 2013 году. Перспектив на возвращение к эту формату продвижения дилеры не видят в силу дороговизны участия в проекте. В этой связи премия «Автомобиль года» может стать хорошей альтернативой, путь и виртуальной.

Параллельно с AUTO.TUT.BY проводит голосование среди своих слушателей «Новое радио». На звание «Автомобиль 2017 года по версии слушателей» претендует 10 самых продаваемых новинок ушедшего года. Голосование в конкурcе «Нового радио» проходит на сайте радиостанции и продлится также до 14 февраля.

Конкурс «Автомобиль года» проводится порталом AUTO.TUT.BY уже в третий раз. Информационными партнерами премии этого года стали: радиостанция «Новое радио», сайт автообъявлений av.by, журнал «Большой» и портал marketing.by.