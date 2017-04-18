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В Беларуси впервые показали технологию Wi-Fi Calling

18 Апреля 2017 marketing.by 1 0 Компании Технологии
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Мобильный оператор velcom во время выставки «ТИБО-2017» первым в Беларуси представил технологию VoWiFi (Wi-Fi Calling), которая позволит абонентам velcom совершать голосовые звонки внутри мобильной сети через Wi-Fi-сеть, сообщили в пресс-службе velcom.

Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть. Порядок действий при таком звонке ничем не отличается от механизма обычного вызова: абонент выбирает любой номер из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но через Wi-Fi. Специальное приложение для этого не требуется – достаточно один раз активировать функцию на телефоне и звонить привычным способом. Как и в случае с интернетом, при наличии свободных хот-спотов смартфон будет в первую очередь использовать возможности Wi-Fi.

После коммерческого запуска через Wi-Fi можно будет звонить как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные телефоны. В отличие от существующих ОТТ-сервисов, Wi-Fi Calling осуществляет вызов с использованием сети мобильного оператора. Точка доступа Wi-Fi в определенной мере выполняет функцию базовой станции оператора. Причем Wi-Fi-вызов будет стоить абоненту столько же, сколько и обычный в соответствии с его тарифным планом при сохранении высокого качества HD-звонков.

Технология позволит повысить качество голосовой связи и расширить территорию ее охвата. Wi-Fi Calling может быть востребован в магазинах или кафе, расположенных в цокольных и подвальных помещениях. Также технология может найти применение в отдаленных от вышек связи населенных пунктах, на дачах и хуторах, где прохождению сигнала препятствуют внешние преграды, а также в некоторых бизнес-центрах с внешним остеклением, экранирующим прохождение мобильного сигнала. 

«Использовать технологию VoWiFi будет комфортно на работе и на даче. По сути, везде, где по каким-либо причинам качество сигнала было не идеальным, можно будет совершать звонки со сверхчеткой передачей речи в формате HD-Voice. Это открывает новые возможности для абонентов по всей стране», — убеждены в velcom.

Технологию сейчас внедряют многие крупные мобильные операторы в мире. «Речь идет о новой ступени развития телекоммуникационной инфраструктуры. Технология, которая может вскоре стать доступной в сети velcom, позволяет обеспечить абонентов качественной голосовой связью даже там, где отсутствует сигнал 2G или 3G, без дополнительных затрат на indoor-покрытие», – отметили в velcom.

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