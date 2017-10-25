Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

В Беларуси раздали 2 млн. бесплатных игрушек Эмоджи

25 Октября 2017 36 0 Promo
Поделиться

В Беларуси раздали около 2 млн. игрушек из мировой серии Эмоджи, которая была запущена в сентябре сразу в 9 европейских странах. Фигурки обитателей Текстополиса бесплатно выдают в торговой сети «Рублёвский».

В выходные в магазинах разбирают до 100 тыс. фигурок. Больше половины покупателей используют игрушки для сбора коллекций. Всплеск интереса к бесплатным игрушкам отразился и на товарообороте сети: увеличилось число покупателей, вырос и средний чек. Продажи многих товаров-партнеров, за которые причитается еще по одной игрушке, и вовсе взлетели в 5-10 раз. 

Больше всего игрушек разбирают в Минске (более 70% от общего числа) и областных центрах, на которые приходится каждая пятая фигурка. Наиболее популярны они среди семей с детьми и молодежи, причем, как показали опросы, сбором коллекций в равной степени увлекаются дети и взрослые.

Самые «разыскиваемые» персонажи – Хакерша и Дайпять. Они имеют статус эксклюзивных и встречаются реже остальных, поэтому их чаще всего ищут для завершения коллекций. Популярными также стали Джин, Влюбленный котик и Сердце.

Торговая сеть «Рублёвский» продлила инициативу с раздачей бесплатных игрушек по 12 ноября. Фигурку выдают бесплатно за каждые 15 рублей в чеке и еще по одной – за товары-партнеры. Проект реализуется вместе с европейским партнером, который получил от Sony Pictures права на использование персонажей The Emoji Movie в Европе и странах СНГ. Игрушки изображают обитателей Текстополиса – вымышленного города, в котором обитают смайлики. Всего в коллекции 24 персонажа, а внутри каждой фигурки спрятана ручка с уникальным цветом.
Поделиться
Шоу для вашего бренда

Вакансии

TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты! Открыта вакансия PPC-специалиста в Vondel Digital Внимание, разыскивается дизайнер! Новая вакансия в рекламном агентстве TOTEM
Материалы по теме:
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Обсуждение:
Читайте также:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Новый показатель «Яндекс.Метрики» поможет оценить влияние рекламы в интернете на офлайн-визиты
Email обходит социальные медиа по вовлечению
Трамп стал клоуном на обложке The New Yorker