В Беларуси представили мобильное приложение для помощи женщинам с раком груди

Каждый день в Беларуси 12 женщин узнают о том, что у них рак молочной железы (РМЖ). У трети женщин с ранними формами РМЖ в течение жизни заболевание прогрессирует до IV стадии. За год среди впервые зарегистрированных случаев РМЖ в Беларуси более чем у 300 женщин данное заболевание выявляется уже в IV стадии (мРМЖ). Основные эмоции, которые испытывают женщины с мРМЖ, - это чувство стыда, изолированности и отсутствие информации. А ведь каждая из них имеет право на качественную жизнь, на возможность выражать эмоции и на поддержку не только близких, но и общества.
На днях фармацевтическая компания «Pfizer» представила в Минске бесплатное мобильное приложение «EmotionSpace», предназначенное для эмоциональной поддержки женщин с мРМЖ. «EmotionSpace» - это то пространство, где у женщины есть возможность не скрывать эмоции, делиться чувствами и находить поддержку. Пользоваться приложением легко: достаточно скачать приложение на смартфон или планшет с подключенным интернетом.
С помощью «EmotionSpace» онкопациентка при желании может делиться своими эмоциями, настроениями и желаниями. На основе этих данных приложение создает «визуальный дневник», в котором отображено все, что пациентка переживает в то или иное время. В отличие от социальных сетей, в «EmotionSpace» только сама пациентка решает, кто будет в ее окружении и с кем она хочет поделиться чувствами.
Есть возможность пригласить близких и друзей по персональному коду, который позволит им зарегистрироваться в качестве «поддержки». Кроме выражения эмоций, женщина может писать и о своих желаниях, о том, что может помочь. Иногда легче написать, чем сказать – можно написать в приложении и поделиться с «поддержкой». А друзья и родные смогут узнать о потребностях и желаниях женщины, отреагировать сообщением в любое время, в любом месте и на любом расстоянии друг от друга.
В «EmotionSpace» существует опция - «Страница врача». В момент записи эмоции приложение уточняет – сохранить ли ее для показа и на «Странице врача». Тогда при просмотре эмоций (в виде графика или ленты) с активированной опцией будут отображаться только те эмоции, которыми женщина решила поделиться с врачом. Женщина сама решает, с кем делиться эмоциями, о чем говорить и говорить ли вообще.
С диагнозом мРМЖ женщины зачастую отказываются от общения, от посещения различных мероприятий - они изолируют себя от общества, подавлены и прячутся в своём от окружающих. В скором будущем раздел «Сообщество» в «EmotionSpace» наполнится, и каждая женщина сможет найти информацию о бесплатных мероприятиях и организациях, которые оказывают поддержку и помощь женщинам с мРМЖ: о группах поддержки онкопациентов, службах взаимопомощи, о консультациях психологов и психотерапевтов, а также салонах красоты, спа-салонах, бассейнах, фитнесс-центрах и других организациях.
- «EmotionSpace» – это международный социальный проект нашей компании, в разработке которого принимали участие онкологи, психологи, психотерапевты, и, конечно, онкопациенты и представители пациентских организаций со всего мира. Беларусь – одна из первых стран в мире, где женщины с мРМЖ уже получают поддержку благодаря приложению «EmotionSpace», - прокомментировали в представительстве «Pfizer» в Беларуси.
Ссылки на скачивание приложения:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfizer.by.EmotionSpace
IOS: https://itunes.apple.com/by/app/EmotionSpace/id1225221664?mt=8