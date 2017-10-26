В Беларуси представили мобильное приложение для помощи женщинам с раком груди

Каждый день в Беларуси 12 женщин узнают о том, что у них рак молочной железы (РМЖ). У трети женщин с ранними формами РМЖ в течение жизни заболевание прогрессирует до IV стадии. За год среди впервые зарегистрированных случаев РМЖ в Беларуси более чем у 300 женщин данное заболевание выявляется уже в IV стадии (мРМЖ). Основные эмоции, которые испытывают женщины с мРМЖ, - это чувство стыда, изолированности и отсутствие информации. А ведь каждая из них имеет право на качественную жизнь, на возможность выражать эмоции и на поддержку не только близких, но и общества.

На днях фармацевтическая компания «Pfizer» представила в Минске бесплатное мобильное приложение «EmotionSpace», предназначенное для эмоциональной поддержки женщин с мРМЖ. «EmotionSpace» - это то пространство, где у женщины есть возможность не скрывать эмоции, делиться чувствами и находить поддержку. Пользоваться приложением легко: достаточно скачать приложение на смартфон или планшет с подключенным интернетом.



