В Беларуси появились отечественные презервативы под брендом INDIGO

Белорусская компания Фармин», которая входит в пятерку крупнейших дистрибьюторов лекарств в Беларуси, начала производство презервативов, сообщает сайт Naviny.by. Продукт производится в Малайзии, но под брендом INDIGO, который принадлежит ОДО «Фармин». Расфасовка и упаковка осуществляется в Беларуси.







На сайте бренда размещено описание нового продукта:

"Современный и стильный дизайн упаковки работает на ваш имидж. Яркая органично подобранная цветовая гамма. Приятно смотреть, приятно покупать. Оптимальное ассортиментное предложение: 5 видов по 5, 15 или 30 штук – делает покупку выгодной".

Линейка презервативов INDIGO состоит из пяти видов: классические, продолжительного действия, чувствительные, микс удовольствия и фруктовый микс. В каждой упаковке fruit mix все вкусы сразу (банан, апельсин, вишня, клубника, яблоко), а в mix fun — все структурные поверхности в одной упаковке (с ребрами и точками, только с ребрами, только с точками).





Как рассказал сайту Naviny.by бренд-менеджер ОДО «Фармин» Андрей Плющеня, компания решила занять свободную нишу на белорусском рынке, так как до этого никто в стране презервативы не производил:

— Мы рассчитываем, что такая нестандартная форма, а также привлекательная упаковка заинтересует покупателей. До того, как презервативы поступили в продажу, мы давали их на пробу друзьям и знакомым. Отзывы положительные: по качеству наш продукт не уступает мировым брендам, а стоит дешевле — находится в средней ценовой категории.

В информации для партнеров, размещенной на сайте бренда, указано предоставление маркетинговой поддержки, проведение, проведение рекламных компаний и Продвижение в интернете.