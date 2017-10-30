В Байнете запустился он-лайн генератор логотипов

В октябре в Байнете стартовал он-лайн генератор логотипов genlogo.by, созданный командой студии Logosapiense, которая работает в сфере дизайна уже около 10 лет.







- Около года назад пришла идея сделать процесс нашей работы более удобным, простым и доступным для всех (времена сейчас не легкие, как для простых людей, так и для начинающих предпринимателей). И решили сделать генератор логотипов он-лайн, чтобы человек мог создать себе достойный логотип всего в 5 кликов. Где-то такое уже было? Да, мы знаем, что такие сервисы уже существуют по всему миру и не первый год. В Беларуси таких сервисов пока не замечено. Отличие этого сервиса в том, что в нем используются наши разработки, которых еще нет в интернете. Другие сервисы обычно используют некую базу иконок, которые «гуляют» по всему интернету уже давно, - рассказал один из создателей проекта дизайнер Евгений Рыжанович.

Работа сервиса построена, как аналог взаимодействия дизайнера и заказчика в реальной жизни: заказчик выбирает концепцию, затем выбирает шрифт и цветовую гамму логотипа, из вариантов, уже подготовленных дизайнерами заранее.

- Мы умышленно отказались от максимальной автоматизации и взяли большую часть ручного труда на себя, т.к. только дизайнер исходя из своего опыта может подобрать шрифт к знаку, чтобы они сочетались и были единым целым. Поэтому процесс загрузки знака в базу (перед тем как показать его пользователю) занимает от 30 до 60 минут, т.к. мы вручную подбираем до 6 вариантов шрифта и готовим до 9 вариантов цвета к каждому конкретному варианту логотипа, - поясняет Евгений Рыжанович.

Команда планирует сделать английскую версию сайта и продвигать его на весь мир.