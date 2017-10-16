В Барановичах разместили зарубежную социальную рекламу. По частной инициативе.

Креативный директор агентства Salmon Graphics Влад Савельев обратил внимание marketing.by на любопытную ситуацию в городе Барановичи: здесь на одном из бордов появилась социальная реклама против курения с изображением сигареты в виде ружья-двустволки.







Фото - Julia Malkova



Интерес к борду возник потому, что визуал-то был разработан еще в 2007 году британским агентством CHI and Partners, чтобы показать смертоносный вред пассивного курения в социальной рекламе фонда борьбы с раком легких The Roy Castle. Как же этот макет оказался на носителях наружной рекламы в беларуском городе?





Marketing.by позвонил в Барановичи, чтобы выяснить, каким образом реклама десятилетней давности реинкарнировалась на улицах города.

Как нам пояснили в Коммунальном унитарном предприятии по оказанию услуг "Барановичская административно-техническая инспекция" (занимается оформлением паспортов на наружную рекламу), данный борд принадлежит частному лицу. Владелец конструкции в каком-то другом городе увидел данную рекламу против курения - и она ему понравилась. Он обратился в рекламное агентство, чтобы нарисовать такой же макет. Далее макет был согласован с межведомственным советом по рекламе и попал на улицы Барановичей.

«Человек хотел как лучше, и не важно, что разместил эту сигарету скрученную или сломленную не с той стороны. Я думаю, что явно не сам придумал, а нагляделся фотографий в интернете. Но хотел сделать как лучше. И любой совет пойдет на то, чтобы одобрить данной макет», - считает Вячеслав Козел, директор Барановичской административно-технической инспекции.

Он также добавил, что «в таком виде, как в существует эта реклама в Барановичах, ее нигде в мире нет: она сделана немножко оригинально».

Мы попросили Надежду Хаданович, адвоката Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры», прокомментировать ситуацию с юридической точки зрения:





- Отметим, что согласно Закону Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе» (далее – «Закон о рекламе») под социальной рекламой понимается реклама прав, охраняемых законом интересов или обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер по охране здоровья, безопасности населения, социальной защите, профилактике правонарушений, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, развитию белорусской культуры и искусства, международного культурного сотрудничества, программ по вопросам развития образования, государственных программ в сферах здравоохранения, культуры и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального характера, которая направлена на защиту или удовлетворение общественных или государственных интересов, не носит коммерческого характера и рекламодателями которой являются государственные органы.

То есть, если рекламодателем выступает не государственный орган, то реклама не может рассматриваться как социальная.

Действует специальное Положение о порядке производства и размещения (распространения) социальной рекламы, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.07.2013 № 603. Социальная наружная реклама подлежит оценке качества, которая осуществляется Межведомственным советом по рекламе (далее – «Совет»). При этом также уточняется, что рекламодателем социальной рекламы является тот государственный орган, в компетенцию которого входят вопросы, освещаемые в социальной рекламе, и который обеспечивает производство, размещение (распространение) социальной рекламы. Другими словами, в рассматриваемой ситуации рекламодателем могло выступать Министерство здравоохранения.

При этом в силу ст. 4 Закона о рекламе реклама может полностью или частично являться объектом авторского права и смежных прав. В этом случае авторское право и смежные права подлежат защите в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При этом факт того, что реклама была перерисована, не легализует заимствование, так как изображения по сути идентичные.

Соответственно, социальная реклама, при производстве которой были нарушены права на объект авторского права (например, иную рекламу), может быть признана ненадлежащей. При этом социальная реклама, признанная Советом ненадлежащей, размещаться не может.