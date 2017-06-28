Упаковка пива "Менскае" от "Лидского пива" вызвала ажиотаж у пивных коллекционеров

ОАО «Лидское пиво» выпустило третий сорт, завершающий лимитированную серию «МЕНСКАЕ», выпущенную к 950-летию Минска. Новый продукт приурочен к дате, когда Минск впервые стал столицей независимого государства.







25 марта 1918 года была подписана 3-я Уставная грамота рады Всебелорусского конгресса. Документ провозглашал независимость Белорусской Народной Республики, а Минск де-факто стал столицей нового государственного образования. Именно этому значимому событию в истории города посвящен выпуск последнего третьего и завершающего серию сорта «МЕНСКАЕ 1918» из лимитированной серии «МЕНСКАЕ».

Этикетка выполнена в общей для серии стилистике старинного витража. В основе композиции – карта образованное 25 марта 1918 года Белорусской Народной Республики Беларуси, центральным элементом которой является Минск как столица независимого государства. Надписи рисунках фронтальной этикетки выполнены на латинице.

Этикетка уже была определена рядом СМИ и пользователей соцсетей, как "политическая", информация о сорте получила поистине вирусный эффект. Так, журналист, руководитель проекта "Мова Нанова" Глеб Лободенко искал пиво, чтобы "приобрести для внуков"J

По информации marketing.by новинка вызвала большой интерес за счет решения дизайна упаковки, за ней уже "охотятся" многие пивные коллекционеры Беларуси.











