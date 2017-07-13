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Универсам "Центральный" получит новый интерьер и логотип, а его персонал - дизайнерскую форму

13 Июля 2017 207 0 Ритейл
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17 июля торговый зал на втором этаже универсама «Центральный» планируют закрыть на ремонт. Кафетерий на первом этаже продолжит свою работу в обычном режиме. Ремонтные работы продлятся всего 24 дня. Спустя это время посетители старейшего магазина Минска увидят его в совершенно новом облике, сообщает отдел маркетинга компании. 

Новый облик магазина доверили создать известному архитектору Олегу Капустину (33|16 architects), имеющему большой опыт работы над проектами как в Беларуси, так и за ее пределами. 

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Новый проект полностью изменит концепцию и стилистику магазина, будут реализованы новые интерьерные решения. В универсаме будет заменено торговое оборудование, расширен ассортимент товаров, добавятся новые услуги. 

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Чуть позже на фасаде появится обновленный логотип «Центрального» – его разработал известный белорусский дизайнер - член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Неизменным останется лишь первый этаж универсама – кафетерий с его барельефами и лепниной, которые являются архитектурной ценностью города.

Изменения коснутся не только облика магазина, но и людей, которые там работают. Персонал облачат в новую дизайнерскую форму, разработанную по индивидуальному заказу. Появится бесплатная услуга «поможем донести Ваши покупки» и ряд иных приятных мелочей. 

Интересно, но мало кто знает, что «Центральный» еще в советские времена был новатором в своей сфере: магазин один из первых перешел на систему самообслуживания, а экспресс-касса в универсаме появилась более тридцати лет назад.



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