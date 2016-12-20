Uber в Минске подарит своим пользователям живые ели

Ритм жизни современного города не позволяет расслабиться. В таких условиях даже подготовка к самому главному и ожидаемому празднику - Новому году - традиционно откладывается на последний момент и превращается в настоящее испытание.





На помощь в этом году жителям Минска придет Uber: 24 декабря с 12 дня до 6 часов вечера по местному времени любой пользователь Uber сможет заказать живую ель через приложение. Для этого необходимо выбрать опцию UberELKA на экране смартфона и указать адрес места подачи автомобиля. Ехать за главным атрибутом Нового года не понадобится - водитель подъедет по указанному адресу, позвонит на номер пользователя и попросит спуститься, чтобы забрать ёлку домой.

Для держателей карты Mastercard заказ ёлки будет абсолютно бесплатным - для этого необходимо привязать карту к приложению Uber до 18.00 22 декабря 2016 года и ввести в приложение специальный код, который пользователи получат по электронной почте накануне. Стоимость доставки новогодней елочки для держателей карт других платёжных систем составит 10 белорусских рублей.

Вместе с елочкой счастливчики получат особый подарок от Uber и Mastercard - стеклянный елочный шар ручной работы.

В Uber ожидают очень большой спрос на ёлки, поэтому если с первого раза заказать не получилось, нужно будет повторить попытку снова.

Традиция UberELKA началась в прошлом году в России. В канун 2016 года настоящую живую ель можно было заказать в Москве, Петербурге и Казани. Сегодняшний проект UberELKA - самый масштабный за всю историю работы Uber на территории СНГ: помимо Минска, 24 декабря заказать живую ель можно будет в 16 городах России, в Киеве, Алматы и Астане.