Uber снял первую рекламу для ТВ

BBH London выпустила первую ТВ-рекламу Uber, в которой подчеркивается насколько легко и свободно можно передвигаться по городу с помощью такси, пишет sostav.ru.

Ролик рассказывает историю молодой пары на первом свидании. Благодаря сервису Uber они легко могут оказаться за одну ночь в разных местах – танцуют в клубе, играют в боулинг, смотрят на море и спасаются от дождя. Молодые люди садятся в такси и выходят из него уже переодетыми, готовыми для следующего этапа их свидания.

“Перед нами стояла задача коротко, но интересно изложить суть. Мы репетировали несколько дней. Необходимо было синхронизировать движения актёров от начала ролика до конца. Съемка проходила одним дублем, что было непросто для артистов и съемочной группы. Каждая сцена имела свою историю, а автомобили выступили своеобразным порталом, перемещающими героев в разные места”, - сообщила Ким Герик, руководитель выпускающей студии Somesuch.