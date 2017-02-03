«У наших куриц яйца круче»: новая реклама Бургер Кинга

В сети появился провокационный рекламный ролик Бургер Кинга. Главную роль в рекламе сыграл Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия». Он утверждает, что курица в ресторанах сети вкуснее: «потому что у наших куриц яйца круче».

За столом в ресторане Бургер Кинг сидят два героя. Один из них напоминает Полковника Сандерса, основателя сети быстрого питания KFC. Другой герой подозрительно похож на клоуна Рональда Макдональда, который является героем рекламных кампаний Макдоналдса. Персонажи обсуждают, почему курица Бургер Кинг такая вкусная. Дмитрий Медовый, генеральный директор Бургер Кинг в России, заявляет, что все дело в яйцах куриц. «А можно потрогать?», — спрашивает клоун в конце провокационного ролика.





