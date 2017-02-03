Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«У наших куриц яйца круче»: новая реклама Бургер Кинга

3 Февраля 2017 marketing.by 236 1 Бизнес Компании Нестандарт
Поделиться

В сети появился провокационный рекламный ролик Бургер Кинга. Главную роль в рекламе сыграл Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия». Он утверждает, что курица в ресторанах сети вкуснее: «потому что у наших куриц яйца круче».

За столом в ресторане Бургер Кинг сидят два героя. Один из них напоминает Полковника Сандерса, основателя сети быстрого питания KFC. Другой герой подозрительно похож на клоуна Рональда Макдональда, который является героем рекламных кампаний Макдоналдса. Персонажи обсуждают, почему курица Бургер Кинг такая вкусная. Дмитрий Медовый, генеральный директор Бургер Кинг в России, заявляет, что все дело в яйцах куриц. «А можно потрогать?», — спрашивает клоун в конце провокационного ролика.


Поделиться

Вакансии

Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога Агентство SMG ищет специалиста по планированию и размещению рекламы на ТВ Pocket Rocket ищет Sales-менеджера для проекта арт-пикник Freaky Summer Party, а также дизайнера-стажера Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Рекламисты сварили новогодний эль для рекламистов
АРО объявила рейтинги рекламных агентств Беларуси по итогам 2014 года
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Продакшн-студия Promofilm использовала видео Onliner.by, обрезав логотип: есть ли нарушение?
Viber запустил исчезающие сообщения
Facebook разрешил поиск фото по контенту