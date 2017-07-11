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У интернет-магазинов будет новый ревизор: ассоциация компаний ИТ намерена вести "черный" список

11 Июля 2017 belretail.by 75 0 Digital-маркетинг PR Байнет Бизнес Будущее Ритейл Экономика
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Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) планирует осенью запустить специальный сайт, на котором будет публиковаться список недобросовестных интернет-магазинов, сообщает БелаПАН.

Исполнительный директор АКИТ Дмитрий Ананьев сообщил, что на данный момент разрабатывается концепция сайта. После того, как собранная информация будет согласована с госорганами, будет запущен специальный сайт. По его словам, ресурс будет запущен через два-три месяца.

Список недобросовестных ресурсов будет составляться на основе мониторинга АКИТ, а также на основании данных из открытых источников и персонифицированных сообщений потребителей. На первом этапе это будет информация о бытовой технике и электронике. Затем планируется расширить перечень товаров, продаваемых с нарушениями.

Ананьев напомнил, что АКИТ с 2016 года реализует проект Black&Grаy по выявлению интернет-магазинов, торгующих черным и серым товаром. По итогам прошлого года выявлено и конфисковано около тысячи товаров электроники и бытовой техники, которые проданы с нарушениями, в частности без предоставления чеков, без контрольных марок на товаре. Также обнаружено 10 складов с нелегальным товаром. Нарушителям выписаны штрафы, конфискован товар на $700 тыс.

В этом году в рамках проекта планируется активизировать сотрудничество с госорганами в плане разработки и совершенствования законодательства. В частности предлагается актуализировать понятие «интернет-магазин» с детализацией прав, обязанностей и ответственности их владельцев. Также предлагается в случае грубых и системных нарушений блокировать сайты.

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