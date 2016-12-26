Twitter завышал просмотры видеорекламы на 35%

Twitter заявил в блоге о технической ошибке своего приложения в расчёте статистики просмотров видеорекламы, которая повлияла на несколько кампаний в период с 7 по 12 ноября 2016 года. По данным Business Insider, сервис завышал показатель более чем на треть.

Социальная сеть обнаружила ошибку в обновлении своего продукта для Android и устранила её в начале декабря, сообщает компания. «После того, как мы обнаружили проблему, мы решили её и сообщили об этом своим пострадавшим партнерам. Учитывая, что это была техническая ошибка, а не политика или проблема описания, мы уверены в том, что она была решена. Мы продолжим следить за нашими системами для эффективного выявления проблем», — отмечается в блоге.

Приложение увеличивало показания метрики на 35%, сказал анонимный источник Business Insider, знакомый с ситуацией. TechCrunch пишет, что Twitter проинформировал пострадавших рекламодателей в начале этой недели и начал возврат денежных средств. Некоторые из выплат могут составить только $1, так как часть партнеров социальной сети не запускали большие кампании в первой половине ноября 2016 года, уточнило издание VentureBeat. Сумма всех финансовых возмещений не раскрывается.

В сентябре 2016 года компания Facebook призналась, что завышала показатель средней продолжительности просмотра видео на 60−80% в течение последних двух лет. Социальная сеть сообщила, что учитывала только просмотры видео дольше трёх секунд — более короткие просмотры не входили статистику, что делало её некорректной.