Twitter расширил лимит на имя пользователя до 50 символов

Twitter увеличил максимальную длину отображаемого имени пользователя с 20 до 50 символов. Нововведение не касается @имени_пользователя в адресной строке и уже доступно всем пользователям соцсети.

Люди с длинными именами и фамилиями безусловно оценят заботу Twitter. Остальные же смогут поупражняться в оригинальности для названий аккаунтов.

Также представители Twitter сообщили, что сервис приостанавливает верификацию аккаунтов. Причиной стало решение модераторов соцсети одобрить учётную запись ультраправого активиста Джейсона Кесслера (Jason Kessler). Он был одним из организаторов беспорядков в Шарлотсвилле. После того как Кесслер сообщил о подтверждении аккаунта, часть верифицированных пользователей раскритиковала политику компании.

В Twitter отметили, что «галочка» около имени лишь подтверждает личность, однако некоторые рассматривают её как знак одобрения. После инцидента соцсеть приостановила текущие проверки аккаунтов на неопределённый срок для пересмотра системы верификации.

Напомним, в конце сентября Twitter начал тестировать публикации с увеличенным лимитом в 280 символов. А в ноябре официально запустил расширенные твиты.

