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Twitter переносит персональные данные пользователей в Россию

20 Апреля 2017 marketing.by 71 0 Компании Технологии
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Twitter начнет соблюдать закон «О персональных данных» уже в первом полугодии 2018 г., переместив персональные данные россиян в российские дата-центры.

В 2017 г. Роскомнадзор не собирается проверять ни Twitter, ни Facebook на предмет выполнения закона. Facebook пока не делал заявлений о переносе данных в Россию.

Соцсеть Twitter начнет хранить персональные данные россиян, имеющиеся в ее распоряжении, на территории России, как того требует закон «О персональных данных». Перенос информации на российские сервера планируется осуществить к середине 2018 г. Сейчас компания определяет, какие именно данные будут перемещаться. Об этом сообщил Роскомнадзор, получивший письмо с уведомлением от вице-президента Twitter по вопросам публичной политики в Европе, Азии и на Ближнем Востоке Шинейд МакСуини (Sinead McSweeney).

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, ведомство собирается проверить, как Twitter выполняет закон «О персональных данных», не ранее второго полугодия 2018 г. В похожей ситуации оказалась соцсеть Facebook – ее тоже не будут проверять в 2017 г. В отличие от Twitter, Facebook пока не выразил готовности перенести данные на российские сервера.

По словам Жарова, обе соцсети ведут с Роскомнадзором постоянные переговоры. В частности, с представителями Twitter сотрудники Роскомнадзора встречались месяц назад, с представителями Facebook встречи проходят ежегодно. Ведомство согласно дать им и другим компаниям, согласным выполнять правила, время на перемещение информации.


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