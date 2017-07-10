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Туровский молочный комбинат запустил линейку сливочных сыров с десертными вкусами

10 Июля 2017 97 0 Бизнес
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С наступлением лета Туровский молочный комбинат активизировал выпуск  новинок: производитель представил маскарпоне Bonfesto со вкусом «Тирамису», который  открывает новую линейку сливочных сыров с популярными десертными вкусами.

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– Мы разработали легкий и воздушный десерт с узнаваемым сливочно-кофейным вкусом, который обязательно порадует настоящих ценителей. Его можно использовать в качестве готового крема для домашней выпечки или как самостоятельный десерт быстрого приготовления, – комментирует Наталья Черник, руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат».

В ближайшее время продукция поступит во все розничные магазины в Республике Беларусь, а также на экспортные рынки. 

Ранее Туровский молочный комбинат предложил покупателям тертый сыр Моцарелла Пицца Bonfesto в упаковке 150 граммов. 

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