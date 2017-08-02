Туровский молочный комбинат вывел на рынок бренд Villmonte

В августе молочный рынок Беларуси пополнился еще одним брендом – Villmonte. Этой торговой маркой сыров Туровский молочный комбинат в очередной раз расширил свой брендовый портфель.

Как сообщили в службе развития и маркетинга, в основу философии бренда положены традиции сыроделия знаменитых европейских горных регионов, и, в частности, Альп и Апеннин. Содержащийся в логоблоке дескриптор «In questo modo», выступающий в роли общего брендового слогана, образован из устойчивого латинизма и может быть переведен на русский язык в виде эмоционально-выразительного утверждения «И только так!».

Нейминг аккуратно поддерживает идею позиционирования бренда в средневысоком ценовом сегменте. В основе графического образа бренда важную роль играют горы, как символ потрясающей природы и источника происхождения уникальных знаний и проверенных многими поколениями традиций сыроделия.





Дизайн упаковки выполнен в современном стиле и поддерживает позиционирование бренда. Среди выразительных графических решений особое внимание привлекает паттерн, который подчеркивает сдержанный характер бренда и подтверждает образ товара европейского качества.





В соответствии с планами производителя, в 2017 году под брендом Villmonte на рынке будут представлены сыры итальянской категории – моцарелла мягкая, маскарпоне, рикотта классическая и рикотта лайт, кремчиз.



Выход бренда на белорусский рынок сопровождается кампанией в наружной рекламе, отражающей философию бренда и его отдельных ассортиментных линий.

По задумке производителя качество продукции позволяет потребителю испытать моменты наслаждения и перенестись в собственные воспоминания или мечты о путешествии в Италию – страну гастрономических удовольствий.





– В течение прошлого года мы неоднократно анонсировали планы по выведению бренда на рынок в 2017 году, и сегодня рады сообщить, что долгожданное событие произошло, – сообщила Наталья Черник, руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат». – Разработка бренда Villmonte осуществлялась в несколько этапов.





Старт работ по созданию бренда произошел еще в 2012 году, т.е. за год до запуска предприятия. Однако в первые годы мы не спешили с выведением, решение о времени выхода на рынок принималось взвешенно, на основе тщательного анализа внутренней и внешней среды, выявления отраслевых и потребительских трендов, прогнозирования конъюнктуры на всех экспортных направлениях.





Мы полностью переработали дизайн-концепцию и нашли актуальное и убедительное дизайн-решение. В целом, за этот период в процессе создания бренда Villmonte приняли участие коллективы нескольких известных агентств: партнером по неймингу выступила «Fabula Branding», в части разработки бренд-стратегии мы сотрудничали с «РеФорте», разработку современной дизайн-концепции выполнили совместно с «План-Б Студио». Надеемся, что бренд Villmonte ждет большое будущее и его по достоинству оценят потребители.

Первые продукты под брендом Villmonte – мягкую моцареллу в удобной упаковке doy-pack – потребители смогут приобрести уже в первую неделю августа. В ассортиментной линейке производителя будут представлены классические 3 формата моцареллы: MINI – это много мелких шариков, получивших в Италии образное название чильеджини, MIDDLE – 4 шарика фраголини, MAXI – 1 большой шарик боккончини. Все виды будут предложены в упаковке по 100 грамм.



Последующее расширение ассортиментной линейки Villmonte будет осуществляться постепенно, и уже в сентябре в продаже появятся маскарпоне и рикотта.

Первоначально продукция под новым брендом будет представлена в торговой сети в Беларуси. Одновременно с этим будет осуществляться комплекс работ по выведению в розничные сети на всех экспортных рынках предприятия, а их сегодня 10: Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур.

Партнеры:



Нейминг:

Fabula Branding



Дизайн:

План-Б Студио: Юрий Скрипунов, Анна Яроцкая

Туровский молочный комбинат: Татьяна Уралова