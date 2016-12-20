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Туристический логотип Крыма обошелся в 1 млн российских рублей

20 Декабря 2016 377 2 Promo Дизайн
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Министерство курортов и туризма Крыма презентовало официальный туристический логотип республики, работа над которым велась последние два года. Турбренд обошелся ведомству в 1 млн рублей, а на его разработку ушло два года, сообщает Состав.ру.

О необходимости создания туристического логотипа Крыма администрация региона задумалась в 2015 году. Первым за трубренд региона взялась команда Студии Лебедева. Изначально в СМИ появилась информация о том, что министерство курортов и туризма Крыма заказало знак у Студии Лебедева. Однако позже руководитель ведомства Елена Юрченко заявила, что логотип был создан по личной инициативе дизайнера, поэтому его работу использовать не стали.

Чуть позже министерство курортов и туризма республики Крым объявило открытый конкурс идей на создание логотипа и слогана «Туристского бренда Крыма». Предполагалось, что символ и слоган будут использоваться в отношении туристских и сопутствующих услуг, а также в наружной рекламе, сувенирной, полиграфической продукции, фото- и видеопродукции и в сети.

Победителем стала студия графического дизайна "О! Степанова". Специалисты студии при поддержке экспертов рынка брендинга и координационной группы, в состав которой вошли представители Минкурортов, Минкультуры, Мининформа, Общественной палаты, представители туриндустрии, разработали единый турбренд.

Туристический бренд Крыма состоит из трех частей: платформа бренда, фирменный стиль и графическая часть. Ключевая идея (или бренд-лайн) заключена в его слогане - "Я.Крым. Точка притяжения". Первая часть - "Я.Крым" - призвана персонализировать республику, позволить ей выступать в диалоге с потребителем от первого лица. "Точка притяжения" - символизирует "крымские магниты", те достопримечательности, которыми гордится республика.

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Логотип отражает слоган бренда  - "Я.Крым. Точка притяжения". Он выполнен в четырех цветах: синем, зеленом, розовом и желтом. Каждый цвет символизирует один из четырех регионов полуострова, количество времен года и число стихий. Буква Я позиционирует регион и имеет очертания полуострова. 
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