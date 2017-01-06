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Цену за килограмм и литр будут указывать даже интернет-магазины и автомагазины

6 Января 2017 40 0 Законодательство Ритейл
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли доработало порядок обозначения цены пищевых продуктов за килограмм и литр. Это было сделано по итогам рабочей встречи с представителями бизнес-сообществ, состоявшейся 28 декабря 2016 года.

Чтобы потребители могли комфортно сравнивать цены на товары в магазинах МАРиТ рекомендует:
 
1. С 1 января 2017 г. субъектам торговли, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, номинальное количество которых не равно значению 1 кг (л), в торговых объектах, в глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины, в автомагазинах, за исключением осуществления торговли в киосках, палатках, с использованием лотков, тележек, корзин, иных приспособлений, через торговые автоматы, на торговых местах на рынках, на ярмарках, аукционах, при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, распространяемых субъектами торговли неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара, за исключением пищевых продуктов, вес которых составляет менее 50 г (мл) (за исключением специй и приправ), алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, а также товаров в определенном наборе (комплект товаров), дополнительно, кроме цены товаров за единицу, указывать цену товара за 1 кг (л).
 
Цена единицы товаров за 1 кг (л) определяется простым расчетным методом.
 
Например, цена 1 единицы упаковки молока объемом 0,8 л составляет 1 руб. 10 коп.
 
Расчет: 1 л x1 руб.10 коп : 0,8 л = 1,375, то есть стоимость 1 литра молока составляет 1 руб. 38 коп. 
 
2. Оформление ценников
 
Состав информации, указываемой на ценниках, определен пунктом 22 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703 (далее - Правила).
 
Размер, цвет, форма, расположение реквизитов, иные параметры ценников определяются субъектами торговли самостоятельно с учетом требований Правил.
 
Цена товара на ценнике за 1 кг (л) размещается под ценой товара за единицу с размером шрифта, меньшим относительно цены за единицу товара. 
 
2.1. примерные образцы оформления ценников (в части информации о цене товаров):

Творог «Деревенский»

180 г

                     1 руб. 50 коп.

                             1 кг = 8 руб. 83 коп.

Молоко пастеризованное

0,8 л

                    1 руб. 10 коп.

                         1 л = 1 руб. 38 коп.



2.2. примерные образцы оформления ценников при предоставлении скидок (в части информации о цене товаров)
 

Справочно:

Согласно части третьей пункта 21 Правил при предоставлении скидок информация об их размере доводится до покупателей в процентном отношении к установленной цене товаров либо в абсолютном выражении в денежных единицах.

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При предоставлении скидок, цена единицы товара за 1 кг (л) рассчитывается к цене со скидкой и размещается под ценой товара за единицу.  

3. Оформление информации о цене товаров в перечнях товаров, оформляемых в предусмотренных Правилами случаях вместо ценников, осуществляется в порядке, указанном в подпунктах 2.1. и 2.2 пункта 2 настоящего разъяснения.

Также министерством подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли и общественного питания» (далее – проект), предусматривающий корректировку Правил. В этом проекте планируется пункт 22 Правил дополнить нормой, устанавливающей обязанность продавца указания цены на продовольственные товары за 1 килограмм или 1 литр, масса или мера которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра. Вступление в силу указанной нормы планируется с 1 июля 2017 года.

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