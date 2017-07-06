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Третий сезон «Классики у Ратуши с velcom» откроет самое массовое селфи

6 Июля 2017 marketing.by 86 0 Креатив Нестандарт
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Фестиваль «Классика у Ратуши с velcom» уже третий год подряд готовится порадовать минчан музыкальными вечерами под открытым небом. А это значит, что по субботам площадка перед Ратушей на площади Свободы вновь будет превращаться в полноценный зрительный зал для многотысячной аудитории поклонников и любителей классики.

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Первый музыкальный вечер состоится уже в ближайшую субботу, 8 июля. Ровно в 20:30 Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, который в этом году празднует 90-летний юбилей, под управлением маэстро Александра Анисимова откроет фестиваль «Классика у Ратуши с velcom». А еще – чтобы сделать то, чего в истории концертов еще не случалось: самое массовое селфи!

Именно так: в создании селфи примут участие как симфонический оркестр вместе с маэстро, так и все гости фестиваля. У каждого зрителя будет возможность сделать фото со знаменитостями на концерте, нужно лишь не забыть подзарядить смартфоны. Также селфи будет сопровождаться дополнительными съемками с разных ракурсов, в том числе с использованием камер 360°. 



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