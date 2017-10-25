Трамп стал клоуном на обложке The New Yorker

Время от времени медиа рисуют карикатуры на президента США, но еще ни одно издание не представило его клоуном, кроме The New Yorker.







Журнал выпустил тизер финального октябрьского выпуска с обложкой, где художник Картер Гудрич изобразил Трампа злобным клоуном с маленькими руками и оранжевым лицом. Хотя обложка и является прелюдией к Хэллоуину, образ также совпал с растущей популярностью Пеннивайза из фильма «Оно». Недавно даже Burger King использовал этот образ, чтобы высмеять знаменитого клоуна McDonald’s. В своем Твиттере художник отметил, что сложно нарисовать карикатуру на человека, который сам является ходячей карикатурой.