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Трамп стал клоуном на обложке The New Yorker

25 Октября 2017 marketing.by 101 0 Креатив
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Время от времени медиа рисуют карикатуры на президента США, но еще ни одно издание не представило его клоуном, кроме The New Yorker.

Журнал выпустил тизер финального октябрьского выпуска с обложкой, где художник Картер Гудрич изобразил Трампа злобным клоуном с маленькими руками и оранжевым лицом. Хотя обложка и является прелюдией к Хэллоуину, образ также совпал с растущей популярностью Пеннивайза из фильма «Оно». Недавно даже Burger King использовал этот образ, чтобы высмеять знаменитого клоуна McDonald’s. В своем Твиттере художник отметил, что сложно нарисовать карикатуру на человека, который сам является ходячей карикатурой. 

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