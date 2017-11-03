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Торговый центр "Столица" хотят обновить и ждут идей от минчан

3 Ноября 2017 marketing.by 108 0 Нестандарт
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Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома планирует обновить торговый центр «Столица» и ждет от горожан идей, как сделать этот объект более привлекательным. Об этом рассказал новый начальник ГУПР Андрей Доморацкий.

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Торгово-развлекательный центр «Столица» открылся на площади Независимости ровно 10 лет назад. Доморацкий говорит, что сейчас этот объект хотят сделать более значимым и привлечь туда новых посетителей. Поэтому, если у вас есть идеи, предложения и пожелания, — пишите их на электронный адрес gupr@mail.belpak.by.

Отмечаем, что наверняка одним из главных предложений станет установка систем кондиционирования на проходах, на которой сэкономили еще при строительстве.

— Эта идея даже не рассматривается как идея. Это — необходимость. Мы в ближайшее время займемся этим вопросом.

По мнению Доморацкого, еще нужно будет решить технические моменты с вентиляцией и акустикой, а также провести косметический ремонт.

— Я бы хотел, чтобы этот объект был наполнен людьми. К примеру, сделать фудкорт, большую детскую комнату и внизу площадку для концертов. Должна быть изюминка, которая привлечет посетителей.

Поэтому Главное управление потребительского рынка будет принимать идеи минчан примерно до нового года, а потом представит общую концепцию будущего «Столицы» руководству города. При оптимистичном раскладе проект начнут разрабатывать уже в начале 2018-го. А уже от его сложности будет зависеть срок начала работ.

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