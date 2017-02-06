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Топ-5 роликов Super Bowl 2017

6 Февраля 2017 marketing.by 75 0 Бизнес Дизайн Креатив Рейтинги Творчество
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Лучшие рекламные ролики финала Суперкубка по версии Sostav.

В воскресенье вся Америка была у телеэкранов: зрители наблюдали финал Суперкубка по американскому футболу (Super Bowl). Победила команда «Патриотов» (New England Patriots). Суперкубок для миллионов американцев не просто очередная игра, а настоящий праздник. А для брендов это неофициальная рекламная Олимпиада.

Отсмотрев десятки рекламных роликов, Sostav выбралалучший креатив, который бренды приготовили специально к Суперкубку. Представляем топ-5 роликов Super Bowl 2017 по версии Sostav.

Тема иммигрантов стала особенно острой для американцев после выхода указа Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов», который значительно ужесточил миграционные правила страны.  В частности, на 120 дней была приостановлена программа приема беженцев и на 90 дней въезд в страну запретили жителям семи стран. Указ вызвал волну недовольства в американском обществе. А многие компании открыто осудили политику Трампа. Некоторые бренды не побоялись снять рекламу к Суперкубку на эту тему.

Хотя в Budweiser и отрицают, что сюжет их рекламного ролика связан с последним указом Трампа, многие отметили, что реклама попала в точку. Бренд представил драматическую историю о первых месяцах основателя пивной компании Адольфуса Буша в Америке. Строительный ритейлер 84 Lumber также снял рекламный ролик об иммигрантах под названием "Весь путь".

Бренд: Budweiser
Кампания: Born The Hard Way
Креатив: Anomaly
Режиссер: Крис Сэрджент

Бренд: 84 Lumber (продавец строительных материалов) 

Кампания: "Весь путь" ("The Entire Journey")
Креатив: Brunner in Pittsburgh

Еще одна социально важная тема, к которой в последнее время любят обращаться бренды, - феминизм. Автомобильный бренд Audi представил вдохновляющий ролик "Дочь" о том, что нужно говорить маленьким девочкам. 

Бренд: Audi
Кампания: "Дочь" (Daughter)
Креатив: Matthijs Van Heijningen
Режиссер: Aoife McArdle



Неожиданный ролик представил бренд бытовой химии Mr. Clean (Mr. Proper). Анимационный персонаж из рекламных кампаний бренда внезапно стал объектом сексуальных фантазий домохозяйки. Ролик получился ярким, забавным и запоминающимся. Но некоторые зрители с иронией заметили в этой рекламе обратный сексизм.

Бренд: Mr. Clean
Кампания: Cleaner of Your Dreams
Креатив: Leo Burnett Toronto


Мы не могли не включить в топ этот динамичный рекламный ролик от Wix с Джейсоном Стэйтемом и Галь Гадо. Герои боевиков громят ресторан, пока шеф-повар делает сайт для своего нового проекта.

Бренд: Wix
Креатив: Tzeffrey + Tzanetos
Режиссер: Луи Летерье



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