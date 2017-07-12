Tiffany, Renault, Kodak... Как мировые бренды используют однополую любовь в рекламе

ЛГБТ сообщества прошли долгий путь борьбы за свои права на Западе и, как результат — узаконивание гомосексуальных браков во многих странах. Это, пожалуй, и послужило толчком к тому, что многие мировые бренды все чаще стали использовать в своих рекламных кампаниях ЛГБТ темы.



Толерантность стала философией многих известных марок, демонстрацией уважения к различным социальным группам. В Америке, к примеру, около 9 млн человек (а это, считай, почти как все население Беларуси) идентифицируют себя как ЛГБТ, что составляет немалую долю аудитории для брендов.



marketing.by собрал яркие примеры рекламных кампаний, в которых героями являются люди с нетрадиционной ориентацией.



В 2015 году Tiffany & Co. представил рекламу обручальных колец, в которой снялась гомосексуальная пара. По словам представителей бренда, задача промо кампании под названием «Will You», частью которой является снимок гей-пары, — показать, что для любви не существует границ. Примечательно, что герои снимка не модели, а обычная нью-йоркская пара.





За три года до рекламной кампании Tiffany & Co. однополую пару снял в рекламе бренд солнцезащитных очков Ray-Ban, чей слоган звучит как «Никогда не прячься».







В 2015 году стиральный порошок Tide показал отношения гей-пары в своей рекламе для аудитории Канады.





Бренд джинсов Levi's снял рекламный ролик для двух аудиторий: гетеро- и гомосексуальный вариант











Тема браков среди геев? Вот вам нетрадиционная свадьба в рекламе Renault Twingo в 2012 году.



Продолжает эту тему реклама свадебных товаров в сети Macy's - для однополых пар.







В прошлом году издание Fusion.net "выкатило" принт-рекламу на тему признания ЛГБТ под слоганом As americans as, разработанную агентством SS+K в Нью Йорке. Цель кампании — привлечь внимание к многообразию читателей и их мнений.







В этом году к Лондонской неделе, посвященной защите прав ЛГБТ, ряд брендов выпустили промо и рекламные ролики, поддерживая нетрадиционные отношения. Так, водочный бренд Absolut запустил видео "Равная любовь\Equal love": люди, не взирая на пол, возраст и расу страстно целуют друг друга.



В качестве промо проекта для благотворительной организации Positive East, которая занимается поддержкой людей с ВИЧ, агентство Wieden + Kennedy London разработало серию авторских вазочек для искусcтвенных цветов в виде..."пятой точки". Лимитированная серия изделий из 100 штук поступила в продажу. Вазочка стоит 40 фунтов стерлингов.









В 2016 году бренд Kodak снял короткометражный рекламный ролик под названием «Понимание».







В 2015 году дизайнеры марки Dolce & Gabbana оказались в центре скандала: в интервью итальянскому изданию Доменико Дольче и Стефано Габбана высказались резко против появления детей в однополых семьях и искусственного оплодотворения, после чего Элтон Джон призвал бойкотировать марку.

В 2016 году они пытаются исправить ошибку и выпускают коллекцию, посвящённую разнообразным моделям семей. Снимки новой коллекции Стефано Габбана выложил на своей странице в инстаграме. В линейку вошли футболки и сумки, которые украшают изображения разных семей — как гетеро-, так и гомосексуальных — с детьми.







А помните водку «Партизан»? В прошлом году интернет облетела реклама водки Partisan с изображением двух целующихся мужчин на Красной площади в Москве со слоганом Not the Russian Standard.











В 2015 году бренд Calvin Klein разместил гей-пару на рекламных билбордах в Нью-Йорке.







Рекламную кампанию дополнило видео.





Крупнейшая в мире сеть магазинов по продаже одежды GАР также использовала однополую пару на своем билборде.

Итальянская торговая марка модной одежды и аксессуаров Diesel запустила рекламную кампанию с гей-парой.







Nikon снял в своей рекламе однополую семью с тремя детьми.



Создатели супов Cambell's для съемок в своем рекламном ролике также пригласили гей-пару с ребенком.







Подытоживая подборку, заметим, что подобная реклама на западных рынках перестала получать клеймо "эпатажа", скорее, это уже часть культуры. Как нетрадиционные пары - часть аудитории потребителей, которых невозможно игнорировать, а обращаться к ним стоит, учитывая их жизненную позицию.