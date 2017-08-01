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Tesla выбрала победителя конкурса на лучший рекламный ролик от фанатов

1 Августа 2017 marketing.by 85 0 Компании Креатив Нестандарт
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В топ-10 финалистов конкурса, анонсированного в марте, вошли несколько профессиональных роликов. Но свои голоса (точнее, лайки) пользователи Twitter отдали любительскому видео от известного блоггера MKBHD с 5 млн подписчиками в YouTube.

Победитель не получит Tesla, но по правилам конкурса ему обещана поездка на запуск нового продукта зимой. Второе место занял ролик Spaceships. For Earth о жителе пригорода, который мечтает стать космонавтом. 


На третьем месте ролик обо всех преимуществах и функциях авто. 


Напомним, Илон Маск объявил о конкурсе в ответ на письмо ученицы пятого класса, где она высказала эту идею. Сам бренд не выпускает ролики, а принимая во внимание сарафанное радио, ему и не приходится этого делать. Но Маск все же видит ценность в использовании усилий фанатов, которые заполняют этот пробел. Ранее Маск представил новую Tesla Model 3, которая заводится без ключа. 
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