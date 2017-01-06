Telegram дал возможность «отзыва» сообщений в течение 48 часов после отправки

Разработчики мессенджера Telegram представили функцию «отзыва» сообщения в течение 48 часов после его отправки. Об этом команда рассказала в своём блоге.





Функция «отзыва» позволяет удалять отправленные сообщения в течение 48 часов после отправки — таким образом, что их больше не видит не только сам пользователь, но и получатель. Функция работает не только в личных сообщениях, но и в групповых чатах.

Среди других нововведений — возможность проверять, сколько трафика расходует приложение Telegram, введение короткого адреса t.me и несколько обновлений для пользователей Telegram для Android.





