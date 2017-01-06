Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Telegram дал возможность «отзыва» сообщений в течение 48 часов после отправки

6 Января 2017 marketing.by 56 0 Компании Технологии
Поделиться

Разработчики мессенджера Telegram представили функцию «отзыва» сообщения в течение 48 часов после его отправки. Об этом команда рассказала в своём блоге.

2671d2f80921c9.jpg

Функция «отзыва» позволяет удалять отправленные сообщения в течение 48 часов после отправки — таким образом, что их больше не видит не только сам пользователь, но и получатель. Функция работает не только в личных сообщениях, но и в групповых чатах.

Среди других нововведений — возможность проверять, сколько трафика расходует приложение Telegram, введение короткого адреса t.me и несколько обновлений для пользователей Telegram для Android.



Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
Виртуальная реальность — Где, Как, Зачем. Колонка Владимира Могилевца
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Рекламисты сварили новогодний эль для рекламистов
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Цену за килограмм и литр будут указывать даже интернет-магазины и автомагазины
Основатель Product Hunt прорекламировал белорусский онлайн-конструктор путешествий
Aida Pioneer разработала айдентику для «Party-Zan Фильма» Андрея Курейчика