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Таргетинг по местоположению появился в "ВКонтакте"

27 Декабря 2016 sostav.ru 60 0 Компании Технологии Тренды
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Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность таргетирования рекламных объявлений на определённые точки на карте и адреса. Таким образом рекламодатели смогут привлекать новых клиентов, показывая рекламу аудитории, которая часто бывает рядом с их торговыми точками, или повышать продажи уже существующим клиентам ретаргетинговыми кампаниями.

Для одного объявления рекламодатель может указать до 100 произвольных геолокационных точек на карте и указать радиус в метрах, чтобы ограничить области показа рекламы. Радиус заданной области может варьироваться от 500 метров до 100 километров.

Чтобы запустить рекламную кампанию, достаточно составить объявление, указать точку на карте, задать радиус и выбрать дополнительные настройки таргетинга, если они необходимы. Рекламные объявления с учетом геолокационного таргетинга отображаются в полной и мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях "ВКонтакте". Настройка геолокационной рекламы также доступна по API.

"В отличие от наружной рекламы, при размещении рекламных объявлений ВКонтакте рекламодатели могут контролировать частоту показа и время контакта с рекламным объявлением, а также менять рекламные объявления так часто, как им это необходимо", - отметил Александр Круглов, директор по развитию "ВКонтакте".

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