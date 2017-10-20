Танцы на гироскутерах и васильки. «Белавиа» представила новую форму экипажа

Авиакомпания "Белавиа" объявила победителя конкурса дизайнеров на разработку концепции формы летнего и кабинного экипажей. Marketing.by сходил на финал конкурса и посмотрел, как всё прошло.





Вот так выглядел эскиз MUA.



Дизайнер — Мария Епачинцева



Дизайнер — Ольга Чернова



Дизайнеры — Любовь Беляева и итальянцы Джорджио Карради и Кларисса Фьюм



Дизайнер — Евгения Геворкян



"Белавиа" вместе с порталом TYT.BY объявила данный конкурс ещё в марте 2017 г. в качестве одного из этапов проходящего ребрендинга авиакомпании.Главным требованием к новой форме являлись эстетичный и комфортный дизайн, который отражал бы не только общую стилистику бренда "Белавиа", но и подчеркивал индивидуальность сотрудников.По итогу на конкурс было прислано 28 работ. Из них 15 были отобраны и представлены на портале TYT.BY. Затем путём пользовательского голосования были отобраны 5 финалистов. По их эскизам отшили пробные модели. Их и показали в финале конкурса.Вечер презентации начался с того, что гостей пригласили погрузиться в удивительный мир "Белавиа" и отправиться в путешествие. После этого было получасовое танцевальное шоу, которое показало жизнь аэропорта, его гостей и сотрудников. Танцевали даже на гироскутерах!После развлекательной части организаторы напомнили, как выглядит действующая форма экипажа, и показали ее в дефиле с участием первой в истории беларуской авиации девушки-пилота Натальи Титенковой.Ну а дальше — показы работ пяти финалистов конкурса.Лучшего из числа финалистов определяло жюри, в которое вошли представители авиакомпании, PR-менеджер портала TYT.BY Мария Васильева, а также минский ресторатор Вадим Прокопьев.На втором часу мероприятия наконец-то объявили победителя. Им стала команда бренда женской одежды и обуви MUA в лице его основательницы Дарьи Соловьёвой. Дизайн новой формы включает в себя все оттенки неба: серого, голубого весеннего, василькового летнего и воздушного белого.— поделилась Дарья, основательница бренда MUA.На основе выбранной концепции будет разработан полный комплект одежды для летного и кабинного экипажей. В целом форма бортпроводника и пилота должна включать более 40 предметов, в том числе жакет, жилетку, блузку/сорочку, юбку/брюки, пилотку, фартук, шейный платок и т.д. Для зимнего сезона предусмотрены пальто и шапка, для летнего — плащ.Разработка и внедрение новой формы ожидается к концу 2018 года. Интересно, что же получится на выходе.А вот дизайн формы от других финалистов.Кстати, дизайн действующей формы авиакомпании разрабатывался главным художественным руководителем ОАО "Центр моды" в 2012 году и была введена в эксплуатацию в 2013.