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Танцы на гироскутерах и васильки. «Белавиа» представила новую форму экипажа

20 Октября 2017 marketing.by 140 0 Компании Креатив Нестандарт
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Авиакомпания "Белавиа" объявила победителя конкурса дизайнеров на разработку концепции формы летнего и кабинного экипажей. Marketing.by сходил на финал конкурса и посмотрел, как всё прошло.

"Белавиа" вместе с порталом TYT.BY объявила данный конкурс ещё в марте 2017 г. в качестве одного из этапов проходящего ребрендинга авиакомпании.

Главным требованием к новой форме являлись эстетичный и комфортный дизайн, который отражал бы не только общую стилистику бренда "Белавиа", но и подчеркивал индивидуальность сотрудников. 

По итогу на конкурс было прислано 28 работ. Из них 15 были отобраны и представлены на портале TYT.BY. Затем путём пользовательского голосования были отобраны 5 финалистов. По их эскизам отшили пробные модели. Их и показали в финале конкурса.

Вечер презентации начался с того, что гостей пригласили погрузиться в удивительный мир "Белавиа" и отправиться в путешествие. После этого было получасовое танцевальное шоу, которое показало жизнь аэропорта, его гостей и сотрудников. Танцевали даже на гироскутерах!

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После развлекательной части организаторы напомнили, как выглядит действующая форма экипажа, и показали ее в дефиле с участием первой в истории беларуской авиации девушки-пилота Натальи Титенковой. 

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Ну а дальше — показы работ пяти финалистов конкурса.

Лучшего из числа финалистов определяло жюри, в которое вошли представители авиакомпании, PR-менеджер портала TYT.BY Мария Васильева, а также минский ресторатор Вадим Прокопьев.

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Вот так выглядел эскиз MUA.

На втором часу мероприятия наконец-то объявили победителя. Им стала команда бренда женской одежды и обуви MUA в лице его основательницы Дарьи Соловьёвой. Дизайн новой формы включает в себя все оттенки неба: серого, голубого весеннего, василькового летнего и воздушного белого.

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 — Участие в конкурсе по разработке формы стало для команды бренда колоссальным опытом и проверкой на прочность. Планка была очень высока: одеть людей, которые станут лицом страны. Ведь летний персонал и их образ — это открытая и самая честная пиар-компания", — поделилась Дарья, основательница бренда MUA.

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На основе выбранной концепции будет разработан полный комплект одежды для летного и кабинного экипажей. В целом форма бортпроводника и пилота должна включать более 40 предметов, в том числе жакет, жилетку, блузку/сорочку, юбку/брюки, пилотку, фартук, шейный платок и т.д. Для зимнего сезона предусмотрены пальто и шапка, для летнего — плащ.

Разработка и внедрение новой формы ожидается к концу 2018 года. Интересно, что же получится на выходе.

А вот дизайн формы от других финалистов.

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 Дизайнер — Мария Епачинцева

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Дизайнер —  Ольга Чернова

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Дизайнеры — Любовь Беляева и итальянцы Джорджио Карради и Кларисса Фьюм

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Дизайнер — Евгения Геворкян

Кстати, дизайн действующей формы авиакомпании разрабатывался главным художественным руководителем ОАО "Центр моды" в 2012 году и была введена в эксплуатацию в 2013.

Фото на главной: TUT.BY
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