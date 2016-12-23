Студенты разработали для Danone Беларусь новый продукт – овсяное молоко «О!»

Компания Danone Беларусь 14 декабря в Белорусском государственном технологическом университете при поддержке образовательного партнера caseclub.by в четвертый раз определила победителей бизнес-игры для студентов High-Flyer и разыграла призовой фонд в 8500 евро.

Победителями стали команды “NIESSKISSHIE” – 1 место, “GotMilk!” – 2 место и “5000/7” – 3 место.



Все шесть команд-участниц создавали вкусный и полезный молочный продукт, не содержащий животного белка и работали над его digital-продвижением. Каждая группа функционировала как самостоятельная небольшая компания со своими биологом, технологом, финансистом, маркетологом и digital-маркетологом, логистом и специалистом по продвижению.

Почти два месяца ребята трудились над идеями инновационных молочных продуктов и их соответствующим бизнес обоснованием. А специалисты Danone Беларусь и преподаватели технологического вуза страны проводили специальные обучающие тренинги для команд. Участники совершили поездку на молочный завод компании Danone в город Пружаны.









1 место – команда «NESSKISSHIE»

Дюбо Юлия Владимировна

Мурашов Михаил Владимирович

Карелина Екатерина Владиславовна

Анастасия Александровна Клышко

Кузьмич Юлия

Ботяновский Павел Витальевич

Шпадарук Алексей Андреевич

Идея. Овсяное молоко «О!» для тех, кто заботится о здоровье. Участники сделали акцент на том, что овес относился к национальной кухне славян, и к тому же он богат витаминами и рекомендован при диетическом питании.





2 место – команда «Got milk!»

Лукашевич Валентин Артурович

Сокольникова Екатерина Александровна

Швайбович Кирилл Алексеевич

Гилевская Алёна Олеговна

Наумов Александр Николаевич

Долинская Мария Валерьевна

Горелик Мария Григорьевна

Идея. Вкусный и полезный овсяный смузи «Oat me». За основу продукта взято толокно – мука из неочищенных овсяных зерен. Продукт дополнен ягодным пюре.

3 место – команда «5000/7»

Шелепова Антонина Юрьевна

Плющаков Артур Михайлович

Дубровский Андрей Андреевич

Шумик Кристина Николаевна

Романчук Артём Игоревич

Барановская Анастасия Александровна

Лира Анна Геннадьевна

Идея. Овсяный напиток с ионами серебра. Основным сырьем продукта стала овсяная мука.

Айнарс Абеле (заместитель директора по персоналу Danone Беларусь):





— Несколько лет назад мы решили обратиться к проблеме недостатка практического опыта у выпускников вузов Беларуси, о которой часто упоминали даже на государственном уровне. Мы понимаем, что решать ее должно не только Министерство образования, но и, в первую очередь, бизнес-сообщество, которому необходимо заботиться о своих будущих кадрах и смотреть в перспективу. Так была создана программа DanYou, ставшая “мостиком” между нашей компанией и вузами страны, а через них со студентами. Бизнес-игра High-Flyer, как составная часть программы DanYou, с каждым годом все больше радует своими результатами. Практически все участники либо подавали заявку на работу в Danone Беларусь позже, либо говорили, что их работодатели удивлены знаниями, которые они приобрели, участвуя в нашем проекте будучи студентами. На данный момент можно уверенно сказать, что участие в High-Flyer – это отличное дополнение к любому резюме, особенно для выпускников, карьерный путь которых только начинается.

Любовь Курцевич (руководитель проекта High-Flyer от Danone Беларусь):





— Я очень рада, что мы оправдали ожидания участников и провели, пожалуй, самый яркий сезон High-Flyer! Компания Danone – это всемирно известная корпорация, в которой большую долю занимают научные исследования и новые технологии. И в то же время, мы уже много лет верны глобальной миссии “Нести здоровье как можно большему количеству людей через продукты питания”. Так вот High-Flyer дает возможность талантливым молодым людям реально прикоснуться к накопленным годами знаниям наших сотрудников по всему миру всего за все 2 месяца участия.

Данута Лобаченя (капитан команды-победителя предыдущего сезона High-Flyer):





— В этом году мы хотели провести уже хорошо известную в Беларуси бизнес-игру в новом формате. Именно консерватизм в рецептурах и его грамотное сочетании с инновациями производства двигают FMCG индустрию вперед. Этому мы обучали участников. Кроме того, получить такой ошеломительный успех в финале командам помогли, я считаю, менторы-участники предыдущих сезонов проекта. Они мотивировали ребят и были лучшим доказательством того, как проект “зажигает” и какой мощный толчок в карьере он может дать. Для меня это целое движение, которое объединяет талантливую молодежь и дает ей возможность реализовать самые нестандартные и креативные идей под руководством профессиональных специалистов”.

DanYou – программа для студентов и выпускников от Danone Беларусь, предполагающая последующее трудоустройство в компании. Программа, состоит из трех ступеней: “Internship”, “High-Flyer” и “Young Graduates”. Бизнес-игра “High-Flyer” является второй ступенью. Проект – отличная возможность для студентов 3-5 курса впервые попробовать себя в бизнесе и реальной работе. Бизнес-игра проводится раз в год и длится 2 месяца. Участие командное. По окончании бизнес-игры, независимо от занятого места и командной активности участник может получить «зеленую карточку» от топ-менеджеров Danone Беларусь для прохождения ассессмента в Young Graduates, пропуская этап тестирования и имея рекомендации.

