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Студенты разработали для Danone Беларусь новый продукт – овсяное молоко «О!»

23 Декабря 2016 68 0 Компании Креатив Фестивали и конкурсы
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Компания Danone Беларусь 14 декабря в Белорусском государственном технологическом университете при поддержке образовательного партнера caseclub.by в четвертый раз определила победителей бизнес-игры для студентов High-Flyer и разыграла призовой фонд в 8500 евро.

Победителями стали команды “NIESSKISSHIE” – 1 место, “GotMilk!” – 2 место и “5000/7” – 3 место.

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Все шесть команд-участниц создавали вкусный и полезный молочный продукт, не содержащий животного белка и работали над его digital-продвижением. Каждая группа функционировала как самостоятельная небольшая компания со своими биологом, технологом, финансистом, маркетологом и digital-маркетологом, логистом и специалистом по продвижению. 

Почти два месяца ребята трудились над идеями инновационных молочных продуктов и их соответствующим бизнес обоснованием. А специалисты Danone Беларусь и преподаватели технологического вуза страны проводили специальные обучающие тренинги для команд. Участники совершили поездку на молочный завод компании Danone в город Пружаны.

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1 место – команда «NESSKISSHIE»

  • Дюбо Юлия Владимировна
  • Мурашов Михаил Владимирович
  • Карелина Екатерина Владиславовна
  • Анастасия Александровна Клышко
  • Кузьмич Юлия
  • Ботяновский Павел Витальевич
  • Шпадарук Алексей Андреевич

Идея. Овсяное молоко «О!» для тех, кто заботится о здоровье. Участники сделали акцент на том, что овес относился к национальной кухне славян, и к тому же он богат витаминами и рекомендован при диетическом питании.

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2 место – команда «Got milk!»

  • Лукашевич Валентин Артурович
  • Сокольникова Екатерина Александровна
  • Швайбович Кирилл Алексеевич
  • Гилевская Алёна Олеговна
  • Наумов Александр Николаевич
  • Долинская Мария Валерьевна
  • Горелик Мария Григорьевна

Идея. Вкусный и полезный овсяный смузи «Oat me».  За основу продукта взято толокно – мука из неочищенных овсяных зерен. Продукт дополнен ягодным пюре.

3 место – команда «5000/7»

  • Шелепова Антонина Юрьевна
  • Плющаков Артур Михайлович
  • Дубровский Андрей Андреевич
  • Шумик Кристина Николаевна
  • Романчук Артём Игоревич
  • Барановская Анастасия Александровна
  • Лира Анна Геннадьевна

Идея. Овсяный напиток с ионами серебра. Основным сырьем продукта стала овсяная мука.

Айнарс Абеле (заместитель директора по персоналу Danone Беларусь):

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— Несколько лет назад мы решили обратиться к проблеме недостатка практического опыта у выпускников вузов Беларуси, о которой часто упоминали даже на государственном уровне. Мы понимаем, что решать ее должно не только Министерство образования, но и, в первую очередь, бизнес-сообщество, которому необходимо заботиться о своих будущих кадрах и смотреть в перспективу. Так была создана программа DanYou, ставшая “мостиком” между нашей компанией и вузами страны, а через них со студентами. Бизнес-игра High-Flyer, как составная часть программы DanYou, с каждым годом все больше радует своими результатами. Практически все участники либо подавали заявку на работу в Danone Беларусь позже, либо говорили, что их работодатели удивлены знаниями, которые они приобрели, участвуя в нашем проекте будучи студентами. На данный момент можно уверенно сказать, что участие в High-Flyer – это отличное дополнение к любому резюме, особенно для выпускников, карьерный путь которых только начинается.

Любовь Курцевич (руководитель проекта High-Flyer от Danone Беларусь):

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— Я очень рада, что мы оправдали ожидания участников и провели, пожалуй, самый яркий сезон High-Flyer! Компания Danone – это всемирно известная корпорация, в которой большую долю занимают научные исследования и новые технологии. И в то же время, мы уже много лет верны глобальной миссии “Нести здоровье как можно большему количеству людей через продукты питания”. Так вот High-Flyer дает возможность талантливым молодым людям  реально прикоснуться к накопленным годами знаниям наших сотрудников по всему миру всего за все 2 месяца участия.

Данута Лобаченя (капитан команды-победителя предыдущего сезона High-Flyer):

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— В этом году мы хотели провести уже хорошо известную в Беларуси бизнес-игру в новом формате. Именно консерватизм в рецептурах и его грамотное сочетании с инновациями производства двигают FMCG индустрию вперед. Этому мы обучали участников. Кроме того, получить такой ошеломительный успех в финале командам помогли, я считаю, менторы-участники предыдущих сезонов проекта. Они мотивировали ребят и  были лучшим доказательством того, как проект “зажигает” и какой мощный толчок в карьере он может дать. Для меня это целое движение, которое объединяет талантливую молодежь и дает ей возможность реализовать самые нестандартные и креативные идей под руководством профессиональных специалистов”.

DanYou  – программа для студентов и выпускников от Danone Беларусь, предполагающая последующее трудоустройство в компании. Программа, состоит из трех ступеней: “Internship”, “High-Flyer” и “Young Graduates”. Бизнес-игра “High-Flyer” является второй ступенью. Проект – отличная возможность для студентов 3-5 курса впервые попробовать себя в бизнесе и реальной работе. Бизнес-игра проводится раз в год и длится 2 месяца. Участие командное. По окончании бизнес-игры, независимо от занятого места и командной активности участник может получить «зеленую карточку» от топ-менеджеров Danone Беларусь для прохождения ассессмента в Young Graduates, пропуская этап тестирования и имея рекомендации.  

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