Стартует конкурс на разработку дизайнерской футболки на тему «Ясного языка»

РОО «Белорусская палата моды» совместно с ПРООН в Республике Беларусь при поддержке компаний Mark Formelle, Huawei и ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», объявляют о старте социального конкурса-акции для белорусских дизайнеров по разработке футболки на тему «ясного языка» и пиктограмм.





Дизайнерам будет предложено разработать принт на футболку, в основе которого будет лежать тема «ясного языка» и стилизация классических пиктограмм на тему взаимодействия между людьми в современном обществе.

Организаторы считают, что благодаря конкурсу, решение таких социальных вопросов, как полноправное включение и вовлечение людей с инвалидностью в жизнь общества, будет обсуждаться легче через медийных и известных людей, в том числе из модной индустрии.

Одним из условий успешной как образовательной, так и социальной инклюзии людей с особенностями психофизического развития является их способность к взаимодействию с другими людьми. В то же время не всем людям доступны общепринятые формы общения.

Для улучшения коммуникативных возможностей людей с особенностями психофизического развития, имеющих нарушения навыков вербального общения, в мировой практике, в том числе и в Республике Беларусь, используется поддерживающая и альтернативная коммуникация (Augmentative and Alternative Communication (ААС). Это коммуникация с помощью различных невербальных средств. Наиболее популярными и востребованными во всем мире средствами невербальной коммуникации являются графические средства, а именно картинные символы коммуникации (PCS).

Картинные символы коммуникации представляют собой двухмерные черно-белые или цветные изображения с подписями, которые легко интерпретируются, однозначно указывают на предметы, действия или ситуации, не требуют владения письменной или устной речью, способствуют лучшей ориентировке во времени и пространстве. Они предоставляют людям с нарушениями навыков вербального общения широкие возможности эффективного социального взаимодействия.

Воплотить в жизнь дизайнерские решения участников акции поможет компания Mark Formelle, которая выпустит 10 видов футболок. Футболки финалистов примут участие в социальном веломарафоне, который состоится в августе 2017 года.

Лучшее дизайнерское решение по стилизации символов и текстов на «ясном языке» получит смартфон от компании Huawei.

В конкурсе «Ясный язык» могут принять участие все желающие белорусские дизайнеры одежды и графические дизайнеры.

Заявки принимаются через электронную почту design@bfw.by и через online-форму с 7 по 20 июля.