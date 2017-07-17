Стартовало народное голосование на лучшие потребительские бренды в рамках премии "Народная марка"

17 июля на официальном сайте Премии дан старт народному голосованию, которое определит лидирующие бренды страны среди продовольственных и непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.

Голосование пройдет в два этапа и продлится до конца сентября. Анкеты для голосования будут опубликованы в центральной и региональной прессе тиражом более 3 млн. экз., так что принять участие в голосовании смогут самые широкие слои населения. Голосование с каждым годом становится еще более удобным и доступным - заполнить анкету Премии можно даже с мобильного телефона прямо на сайте Премии. Все вопросы в анкетах «открытые» и не содержат вариантов ответов.

Объективность данных контролируется программным обеспечением Премии, в том числе одноразовым доступом к анкете с одного IP – адреса.

Такой подход позволяет выявить марки, которые покупатели считают лучшими и обладающие «спонтанной» известностью, а результаты Премии способствуют развитию добросовестной конкуренции брендов и повышению качества товаров и услуг.

За ходом проведения и подведения итогов Премии следит Наблюдательный Совет, имеющий доступ ко всем данным и состоящий из экспертов маркетингового, рекламного и коммуникационного рынков. В Наблюдательный Совет входят представители министерств, ведомств, Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Белорусского общества защиты прав потребителей, профессиональных бизнес-сообществ, средств массовой информации, преподавателей маркетинга ведущих ВУЗов Беларуси.

Принять участие в голосовании очень просто! Нужно только зайти на официальный сайт Премии narodnayamarka.by в раздел «голосование» и вписать в пустые графы рядом с товарными номинациями названия торговых марок и производителей, продукции которых Вы доверяете больше всего.