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Стартовало народное голосование на лучшие потребительские бренды в рамках премии "Народная марка"

17 Июля 2017 11 0 Фестивали и конкурсы
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17 июля на официальном сайте Премии дан старт народному голосованию, которое определит лидирующие бренды  страны среди продовольственных и непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.

Голосование пройдет в два этапа и продлится до конца сентября. Анкеты для голосования будут опубликованы в центральной и региональной прессе  тиражом более 3 млн. экз., так что принять участие в голосовании смогут самые широкие слои населения. Голосование с каждым годом становится еще более удобным и доступным -  заполнить анкету Премии можно даже с мобильного телефона прямо на сайте Премии. Все вопросы в анкетах «открытые» и не содержат вариантов ответов.

Объективность данных контролируется программным обеспечением Премии, в том числе одноразовым доступом к анкете с одного IP – адреса.

Такой подход позволяет  выявить марки, которые покупатели считают лучшими и обладающие «спонтанной» известностью, а результаты Премии способствуют развитию добросовестной конкуренции брендов и повышению качества товаров и услуг.

 За ходом проведения и подведения итогов Премии следит  Наблюдательный Совет, имеющий доступ ко всем данным и состоящий из экспертов маркетингового, рекламного и коммуникационного рынков. В Наблюдательный Совет входят представители министерств, ведомств, Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Белорусского общества защиты прав потребителей, профессиональных бизнес-сообществ, средств массовой информации, преподавателей маркетинга ведущих ВУЗов Беларуси.

Принять участие в голосовании очень просто! Нужно только зайти на официальный сайт Премии narodnayamarka.by в раздел «голосование» и вписать в пустые графы рядом с товарными номинациями названия торговых марок и производителей, продукции которых Вы доверяете больше всего. 

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