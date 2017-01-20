Стали известны победители премии AdMA-2016

Победители премии AdMA-2016 (Advertising & Marketing Awards) были объявлены на торжественной церемонии 19 января — маркетологи белорусских компаний получили дипломы за персональный вклад в развитие брендов своих предприятий.









Персональная премия AdMA-2016 в Беларуси проводится впервые и ставит своей целью определение персон-лидеров в области маркетинга, которые внесли значительный вклад в повышение конкурентоспособности брендов своих предприятий как внутри страны, так и на зарубежных рынках.



AdMA-2016 была вручена в пяти отраслевых категориях: FMCG (товары личного потребления); товары длительного пользования; услуги для бизнеса и населения; промышленный сектор; развлечения и культура.













Лучшие маркетологи в отраслевых категориях по итогам Премии AdMA-2016:

Олеся Елина, начальник отдела маркетинга, Санта Бремор

Категория: FMCG (продукты питания, безалкогольные напитки алкогольные напитки, табачные изделия, косметика, парфюмерия, средства гигиены, товары по уходу, фармацевтика и др.)

Ирина Николаева, заместитель начальника отдела маркетинга, Керамин-Столица Инвест

Категория: ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (автомобили и товары для автомобилей, одежда, обувь, аксессуары, детские товары, техника для дома и офиса, электроника, товары для дома)

Илья Жуковец, директор по маркетингу и коммерции, Kufar

Категория: УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ (банки, финансы, инвестиции, страхование, розничная торговля, оптовая торговля, образование, медицинские услуги, транспорт, спорт, туризм, территориальный маркетинг и др.)

Наталья Гринцевич, директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»

Категория ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР (строительство, промышленность, сельское хозяйство и др.)

Юлия Дайнеко, директор по маркетингу, Велком

Категория КОММУНИКАЦИИ, КУЛЬТУРА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ (культура, искусство, индустрия гостеприимства, информационные технологии, игры, мобильные приложения, телекоммуникации).





Лауреатами премии маркетинга и рекламы стали:

Елена Васенкова, начальник управления маркетинга и рекламы, Савушкин продукт

Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью (PR-директор), Савушкин продукт

Игорь Воробьев, директор по маркетингу, Евроторг

Юлия Гниломедова, начальник управления маркетинга и коммуникаций Мобильные ТелеСистемы

Сергей Яковец, начальник отдела ATL-рекламы, Мобильные ТелеСистемы





Финалисты AdmA-2016 (Advertising&Marketing Awards):

Светлана Волковец, директор по маркетингу, Оазис Груп

Максим Бугаёв, начальник отдела маркетинга, Брестский мясокомбинат

Екатерина Килбас, директор по маркетингу, Аидиес Боржоми Бел

Данил Букреев, Digital & CRM Manager ДанонБеларусь

Виталий Яцук, коммерческий директор, акционер, Виталюр

Евгений Пяткин, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе, Минский завод виноградных вин

Елена Курмаз, начальник отдела маркетинга, Красный пищевик

Наталья Макаревич, руководитель отдела внешних связей, Авалонторг

Сергей Нечипуренко, заместитель директора по маркетингу и продажам, ФелОкт-Сервис

Ричард Лушко, начальник бюро рекламы и организации выставочной деятельности, Атлант

Светлана Хмурко, руководитель отдела маркетинга,Автосалон-АВ

Евгений Шашкевич, директор по маркетингу Онлайн-гипермаркет 21vek.by

Ксения Садовская, начальник сектора обучения и развития, Идея Банк

Владимир Рыбаков, заместитель генерального директора – Директор по маркетингу группы компаний Алютех

Сергей Каморников, заместитель ген. Директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации Производственное объединение ,«Белоруснефть»

Татьяна Зеленько, специалист по маркетингу и коммуникациям, PAROC

Дмитрий Рейба, руководитель группы внутренних коммуникаций, Мобильные ТелеСистемы





Номинанты премии маркетинга и рекламы AdMA-2016:

Ольга Зотова, главный специалист по маркетингу, Молочные Горки

Галина Кабаева, заместитель руководителя службы по управлению собственностью по маркетингу, БелГАЗавтосервис

Елена Демидова, начальник отдела маркетинга и рекламы Марко

Сергей Колесник, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, Витебские ковры

Светлана Лагуновская, пресс-секретарь, Промагролизинг

Юлия Норенберг, начальник отдела маркетинга, Сеолоджик

Анатолий Готовчик, начальник отдела рекламы управления маркетинга, Белшина

Оксана Коваль, начальник сектора маркетинга и розничных продаж, Завод отопительного оборудования «ВИКТОРИ»

Ольга Матусевич, начальник управления маркетинга, МАВ

Евгений Микулинский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, СветлогорскХимволокно

Ярослав Юров, специалист по маркетингу, Белтелеком

Елена Евстафьева, специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг, «Белтелеком», Гомельский филиал

Юлия Дубовская, начальник отдела маркетинга и рекламы, пресс-секретарь, «Второй национальный телеканал» (ОНТ)

Также 19 января были награждены агентства-победители рейтинга креативности и мастерства АКМА по итогам 2016 года.





