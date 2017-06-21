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Спустя 12 лет Беларусь выиграла Каннского льва: «серебро» в категории Дизайн

21 Июня 2017 3851 4 Cannes Lions Дизайн Фестивали и конкурсы
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Спустя 12 лет после Золотого Медиа Льва, выигранного агентством Starcom/Крынь Беларусь снова выиграла Каннского Льва! В категории "Дизайн" "Серебряный Лев" достался V.Minsk/Crazyservice за работу CS Light Bulbs. 
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Напомним, что эту работу для производителя осветительного оборудования Crazy Service выполнила дизайнер Ангелина Писчикова, которая закончила БГУ, графический дизайн.

Примечательно, что ранее проект получил "серебро" Киевского фестиваля рекламы, а также - был отмечен журналом Wired, попав в подборку ТОП-9 лучших образцов дизайна упаковки по версии издания. 

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Ангелина Писчикова:

- Мы не  планировали подаваться на этот конкурс, нам казалось это абсолютно невозможным, рискнули в последний момент. Написали организаторам через неделю после дедлайна и попросили открыть доступ для загрузки заявки. Но, если честно, не рассчитывали ни на вчерашний шорт-лист, ни на серебро. И это как чудо какое-то. Почему удалось победить? Я думаю, причина в том, что очень простая и всем понятная идея плюс качественная подача - это два важных критерия.  

Александр Шевелевич, официальный представитель Cannes Lions в Беларуси:

- Все эти годы Беларусь была активным участником фестиваля, ежегодно порядка 15-20 человек посещали фестиваль, как для участия в конкурсной программе, так и с целью обучения. Все наши труды оказались не напрасными. Я очень надеялся на это, и это происходит - в Беларуси зарождается поколение рекламистов, выросшее на Каннских Львах. То есть - на лучших примерах мировой рекламы. И они начинают сами создавать рекламу высшей пробы.

marketing.by поздравляет Ангелину с высокой наградой и желает ей, равно как и всем беларуским дизайнерам, вдохновения и далее создавать проекты международного уровня. Ведь умеем!  
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