Спустя 12 лет Беларусь выиграла Каннского льва: «серебро» в категории Дизайн

Спустя 12 лет после Золотого Медиа Льва, выигранного агентством Starcom/Крынь Беларусь снова выиграла Каннского Льва! В категории "Дизайн" "Серебряный Лев" достался V.Minsk/Crazyservice за работу CS Light Bulbs.





Напомним, что эту работу для производителя осветительного оборудования Crazy Service выполнила дизайнер Ангелина Писчикова, которая закончила БГУ, графический дизайн.



Примечательно, что ранее проект получил "серебро" Киевского фестиваля рекламы, а также - был отмечен журналом Wired, попав в подборку ТОП-9 лучших образцов дизайна упаковки по версии издания.







Ангелина Писчикова:

- Мы не планировали подаваться на этот конкурс, нам казалось это абсолютно невозможным, рискнули в последний момент. Написали организаторам через неделю после дедлайна и попросили открыть доступ для загрузки заявки. Но, если честно, не рассчитывали ни на вчерашний шорт-лист, ни на серебро. И это как чудо какое-то. Почему удалось победить? Я думаю, причина в том, что очень простая и всем понятная идея плюс качественная подача - это два важных критерия.

Александр Шевелевич, официальный представитель Cannes Lions в Беларуси:

- Все эти годы Беларусь была активным участником фестиваля, ежегодно порядка 15-20 человек посещали фестиваль, как для участия в конкурсной программе, так и с целью обучения. Все наши труды оказались не напрасными. Я очень надеялся на это, и это происходит - в Беларуси зарождается поколение рекламистов, выросшее на Каннских Львах. То есть - на лучших примерах мировой рекламы. И они начинают сами создавать рекламу высшей пробы.